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АНАЛІТИКА

У Франції посилять охорону залізниці після «олімпійських» диверсій

 

У тимчасовому уряді Франції розпорядилися посилити заходи безпеки залізничної інфраструктури після того, як невідомим зловмисникам вдалося завдати значної шкоди одразу на трьох швидкісних гілках у день відкриття Олімпійських ігор.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен та міністр транспорту Патріс Вергріт спільно з оператором мережі SNCF вирішили посилити заходи з охорони залізничної інфраструктури.

В МВС розповіли, що у четвер 1 серпня провели нараду у такому складі, запросивши також спецслужби.

Дарманен заявив, що надалі буде посилено нагляд за важливою інфраструктурою, зокрема залізницею, і на найважливіших ділянках збільшать кількість нічних патрулів.

Нагадаємо, у ніч перед відкриттям Олімпіади з 25 на 26 липня невідомі пошкодили важливе обладнання на трьох гілках швидкісної залізниці, що сполучають Париж з регіонами, що зірвало плани 100 тисячам пасажирів.

Французькі слідчі схиляються до того, що за диверсіями на залізниці стоять ліві екстремісти.
Ключові теги: Франція
 

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