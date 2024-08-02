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АНАЛІТИКА

У Росії впав аналог YouTube, яким керує організація пропагандистки Сімоньян

 

Російський аналог відеохостингу YouTube - "Платформа" - обвалився відразу після початку блокування в Росії сервісів Google. Відеохостинг виявився недоступним, а на його головній сторінці було опубліковано заглушку "Технічні роботи на сайті".

Про це пише Habr, передає The Moscow Times.

Сервіс "Платформа" в Росії запустили в червні цього року як аналог YouTube. Як зазначали розробники з компанії Rteam (ТОВ "Ртим"), інтерфейс та функціональність нового відеосервісу були максимально наближені до YouTube. На "Платформі" також є система модерації, яка обмежує контент, що порушує російське законодавство, та відеоролики з "антиросійською риторикою".

ТОВ "Ртим" було зареєстровано у 2022 році. Засновником вважається АНО "ТВ-Новости". Ця некомерційна організація серед іншого управляє телеканалом Russia Today Маргарити Сімоньян.

До цього в Росії запустили три відеохостинги: RuTube, "ВК" та Nuum. Але жоден із них не зміг скласти помітну конкуренцію YouTube, визнавав пізніше член комітету Держдуми з інформаційної політики Антон Горєлкін.

Раніше повідомлялося, що швидкість завантаження роликів на відеохостингу YouTube в Росії може знизитися до кінця поточного тижня 70%.

За два тижні до того в Росії різко впала швидкість завантаження відео на YouTube. Роскомнагляд заявляв, що виною всьому знос обладнання Google. Однак IT-фахівці з'ясували, що поточні проблеми із завантаженням роликів на YouTube пов'язані не з цим, а з тим, що влада навмисно уповільнює домен googlevideo.com, з якого відтворюється відео.

Після уповільнення роботи YouTube його відвідуваність у Росії не лише не знизилася, а й показала зростання. Про це свідчить статистика єдиного вимірника аудиторії Mediascope. Так, на тижні з 22 по 28 липня, коли в Росії почали уповільнювати швидкість завантаження відео на YouTube, кількість користувачів, які хоча б раз відвідали платформу, склала 82,5 млн. Це більше, ніж тижнем раніше - до уповільнення роботи сервісу (82, 1 млн), і на 2,4% більше, ніж за один тиждень 2023 року (80,6 млн). Підрахунки враховують як мобільну версію YouTube, так і десктопну.

Джерело, близьке до Адміністрації президента РФ, та джерело в компанії, яка займається збором інформації для силових структур, заявило, що плани блокування в Росії відеохостингу YouTube вийшли на фінішну пряму. Так, доступ до YouТube, аудиторія якого в Росії перевищує 20 млн людей, може бути обмежений вже у вересні.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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