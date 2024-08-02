Фінансові новини
- |
- 02.08.24
- |
- 10:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Туреччина заблокувала доступ до Instagram
09:29 02.08.2024 |
Туреччина заблокувала доступ до соцмережі Instagram. Причини и тривалість заборони поки не називається.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Про це повідомив у п'ятницю, 2 серпня регулятор інформаційних технологій, не вказуючи причини чи тривалості заборони, через що мобільний додаток платформи також став недоступним.
Як пише видання, цей крок був зроблений після коментарів у середу, 31 липня, очільника директорату з комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттіна Алтуна.
Він критикував платформу за рішення блокувати публікації співчуття у зв'язку з вбивством лідера радикального палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ханії.
"Це цензура, чисто і просто", - сказав Алтун, додавши, що Instagram не посилався на порушення політики у своїх діях.
Від компанії Meta не було коментарів.
Вбивство Ісмаїла Ханії
Лідер радикального палестинського руху ХАМАС Ісмаїл Ханія та один з його охоронців були вбиті в результаті обстрілу його резиденції в Тегерані.
Спочатку повідомлялося про ракетний удар по резиденції. Пізніше ЗМІ з'ясували, що Ханія був убитий у гостьовому будинку внаслідок вибуху бомби, а не ракетного удару.
Іран пригрозив "суворою відповіддю" на вбивство ватажка ХАМАС Ісмаїла Ханії. Своєю чергою, президент США Джо Байден підтвердив готовність Вашингтона підтримати оборону Ізраїлю від терористичних ісламських рухів на Близькому Сході.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський назвав можливість проведення референдуму з питань територіальної цілісності «не найкращим варіантом»
|Time розповів про «прохолодні» відносини між Камалою Гарріс та Зеленським
|«Усе складно». Бізнес не переконав владу відмовитися від підвищення податків
|The Times: Україна отримала 6 винищувачів F-16 від Нідерландів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|У Росії впав аналог YouTube, яким керує організація пропагандистки Сімоньян
|Туреччина заблокувала доступ до Instagram
|ЗМІ: Туреччина блокує співпрацю між НАТО та Ізраїлем через війну в Газі
|У Білому домі готуються до атаки Ірану на Ізраїль, - Axios
|США вважають опонента Мадуро переможцем виборів у Венесуелі
|ЄС пояснив присутність свого представника на інавгурації президента Ірану
|Трамп не зміг оскаржити судову заборону у кримінальній справі в Нью-Йорку
Бізнес
|Сонячні панелі з додатковою обробкою: відкриття, що покращує ефективність та надійність
|Spotify знімає обмеження на перегляд текстів пісень для безкоштовних акаунтів
|Uber оголосив про партнерство з китайським брендом електрокарів BYD
|Китайські електромобілі посіли рекордну частку європейського ринку
|Apple заблокувала 50 застосунків-казино з App Store після звернення Мінцифри
|Meta виплатить штату Техас $1,4 мільярда, щоб врегулювати обвинувачення у незаконному зборі біометричних даних користувачів
|Звіт: ШІ-моделі Meta та OpenAI схильні до збоїв при спробах «забути» дані