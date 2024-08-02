Туреччина заблокувала доступ до Instagram

Туреччина заблокувала доступ до соцмережі Instagram. Причини и тривалість заборони поки не називається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Про це повідомив у п'ятницю, 2 серпня регулятор інформаційних технологій, не вказуючи причини чи тривалості заборони, через що мобільний додаток платформи також став недоступним.

Як пише видання, цей крок був зроблений після коментарів у середу, 31 липня, очільника директорату з комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттіна Алтуна.

Він критикував платформу за рішення блокувати публікації співчуття у зв'язку з вбивством лідера радикального палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ханії.

"Це цензура, чисто і просто", - сказав Алтун, додавши, що Instagram не посилався на порушення політики у своїх діях.

Від компанії Meta не було коментарів.

Вбивство Ісмаїла Ханії

Лідер радикального палестинського руху ХАМАС Ісмаїл Ханія та один з його охоронців були вбиті в результаті обстрілу його резиденції в Тегерані.

Спочатку повідомлялося про ракетний удар по резиденції. Пізніше ЗМІ з'ясували, що Ханія був убитий у гостьовому будинку внаслідок вибуху бомби, а не ракетного удару.

Іран пригрозив "суворою відповіддю" на вбивство ватажка ХАМАС Ісмаїла Ханії. Своєю чергою, президент США Джо Байден підтвердив готовність Вашингтона підтримати оборону Ізраїлю від терористичних ісламських рухів на Близькому Сході.