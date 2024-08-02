США вважають опонента Мадуро переможцем виборів у Венесуелі

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про переконливі докази того, що опозиціонер Едмундо Гонсалес, а не авторитарний лідер Ніколас Мадуро, переміг на президентських виборах у Венесуелі.

Про це йдеться у заяві Блінкена 1 серпня, повідомляє "Європейська правда".

Блінкен зазначив, що "з огляду на беззаперечні докази, Сполученим Штатам і, найголовніше, венесуельському народу зрозуміло, що Едмундо Гонсалес Уррутіа отримав найбільшу кількість голосів".

"Ми вітаємо Едмундо Гонсалеса Уррутіа з успішною кампанією. Зараз настав час для венесуельських партій розпочати переговори про взаємоповажний, мирний перехід відповідно до венесуельського виборчого законодавства", - підкреслив держсекретар США.

Після виборів прихильники Гонсалеса вийшли на вулиці з протестами, що призвело до придушення акцій силами безпеки та озброєними проурядовими бандами.

Щонайменше 17 людей загинули. Близько 750 осіб було заарештовано, за словами генерального прокурора країни.

Багато урядів засудили результати виборів, на яких у Венесуелі переможцем оголосили авторитарного лідера Ніколаса Мадуро.

Міністри закордонних справ "Групи семи" висловили занепокоєння через фальсифікації під час підрахунку голосів на президентських виборах у Венесуелі.

А в ЄС, за даними видання Politico, Угорщина наклала вето на спільну заяву, щоб висловити стурбованість результатами виборів у Венесуелі. Угорщина назвала це повідомлення фейком.