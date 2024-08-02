Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС пояснив присутність свого представника на інавгурації президента Ірану

 

Європейська комісія відрядила свого високопоставленого дипломата на інавгурацію нового президента Ірану Масуда Пезешкіана з огляду на погоджену ЄС політику "критичної взаємодії".

Таке пояснення на брифінгу в четвер, 1 серпня, надав речник Європейської комісії Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

За словами Стано, у грудні 2022 року держави ЄС погодили політику "критичної взаємодії", яка й стала підставою для участі заступника генерального секретаря Європейської служби зовнішніх справ Енріке Мори в інавгурації президента Ірану.

Політика передбачає "взаємодію з Іраном, донесення наших меседжів, наших проблем, які ми маємо з ним", додав речник.

"Наші відносини з Іраном перебувають на дуже, дуже низькому рівні з різних причин: через порушення прав людини в Ірані, через підтримку Іраном незаконної агресії Росії проти України, через свавільні затримання громадян ЄС", - перелічив він.

Стано також нагадав, що Європейський Союз залишається стороною-посередником у так званій іранській ядерній угоді, яка "передбачає продовження контактів з Іраном".

"Тому всі ці питання вирішуються в контактах з Іраном і партнерами на будь-якому рівні, чи то рівень заступника Генерального секретаря Мора або високого представника (ЄС), коли він контактує зі своїм колегою, міністром закордонних справ", - підсумував представник Єврокомісії.

Заступник генерального секретаря Європейської служби зовнішніх справ Енріке Мора був присутній на інавгурації Пезешкіана 30 липня. Мора також представляв ЄС на церемонії інавгурації колишнього іранського президента Ебрагіма Раїсі у 2019 році.

Раїсі загинув під час авіакатастрофи в травні 2024 року. Співчуття у зв'язку із загибеллю президента Ірану з боку європейських лідерів і посадовців тоді були сприйняті неоднозначно.
Ключові теги: ЄС, Іран
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1390
  0,1327
 0,32
EUR
 1
 44,4013
  0,0003
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9148  0,09 0,22 41,5319  0,12 0,28
EUR 44,2841  0,02 0,05 45,0367  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0950  0,09 0,21 41,1200  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес