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Трамп не зміг оскаржити судову заборону у кримінальній справі в Нью-Йорку
23:44 01.08.2024 |
Апеляційний суд штату Нью-Йорк у четвер, 1 серпня, відхилив скаргу колишнього президента США Дональда Трампа на постанову про нерозголошення інформації у кримінальній справі, де його засудили за звинуваченнями, пов'язаними з виплатою грошей порнозірці за мовчання.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
Рішення суду означає, що Трамп не може публічно висловлюватись щодо деяких прокурорів та інших фігурантів справи в Нью-Йорку, поки суддя Хуан Мерчан не винесе йому вирок, що має статись 18 вересня.
Адвокати Трампа в апеляційній скарзі стверджували, що постанова про нерозголошення (gag order) порушує конституційні права експрезидента США на свободу слова.
Суддя Мерчан видав постанову про заборону Трампу публічно обговорювати деяких фігурантів справи 22 квітня, заявивши, що ці заяви можуть негативно вплинути на судовий розгляд.
Спершу заборона стосувалась прокурорів, працівників суду, свідків і присяжних, та після оголошення вироку 30 травня експрезиденту США дозволили висловлюватись стосовно свідків і присяжних.
Нагадаємо, журі присяжних 30 травня визнало експрезидента США Дональда Трампа винним за всіма 34 пунктами звинувачень у кримінальній справі, що пов'язана з приховуванням інформації про позашлюбні зв'язки.
Але 1 липня Верховний суд США визнав, що Трамп має певний рівень імунітету від кримінального переслідування у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року, що вплинуло на строк оголошення вироку у справі в Нью-Йорку.
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