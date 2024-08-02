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Сімейні лікарні в Англії вперше за 60 років вийдуть на страйк
23:22 01.08.2024 |
Британська медична асоціація (BMA), яка охоплює лікарів загальної практики по всій Англії, переважною більшістю голосів підтримали проведення страйку, вимагаючи покращення умов праці.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
Понад 8500 англійських лікарів, які брали участь у голосуванні BMA, підтримали проведення страйку. Вони заявили, що їхні дії можуть тривати місяцями і поставити функціонування Національної служби охорони здоров'я (NHS) на паузу.
Лікарі зокрема вимагають обмежити кількість пацієнтів для прийому на день, реформувати систему направлень і виписування рецептів, заборонити ділитись даними про пацієнтів без їхньої згоди та дозволити лікарням самим визначати, в яких програмах NHS брати участь.
У BMA пояснили, що новий контракт з лікарями загальної практики, який передбачає збільшення фінансування на 1,9% у 2024-2025 роках, означає, що багатьом лікарням буде важко залишатися фінансово життєздатними.
Востаннє лікарі загальної практики вдавалися до страйку в Англії у 1964 році. Це спонукало тодішній уряд Гарольда Вільсона до реформи, зокрема зміни в способі оплати праці сімейних лікарів.
Міністр охорони здоров'я Британії Вес Стрітінг заявив, що складна ситуація в системі охорони здоров'я стала наслідком дій попереднього уряду. "Ми вживаємо негайних заходів, щоб найняти додатково 1 000 лікарів загальної практики. Я хочу працювати з лікарями загальної практики, щоб разом відновити NHS", - прокоментував він.
Лікарі в Британії й раніше страйкували, вимагаючи поліпшення умов праці
Раніше повідомляли, що у Британії рівень задоволення державною Національною службою охорони здоров'я (NHS) впав до рекордно низького.
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