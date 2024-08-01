Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Туреччина планує купувати щорічно 15 млрд куб. м газу в Туркменії

 

Міністерство енергетики та природних ресурсів Туреччини повідомило 31 липня, що Туреччина і Туркменія планують досягти річного обсягу торгівлі газом у 15 млрд кубометрів протягом наступних 20 років, що загалом становить 300 млрд куб м, пише видання Anadolu Agency.

Щоб досягти цього обсягу, двом країнам «потрібен трубопровід», але використовуючи наявну інфраструктуру, Анкара й Ашгабат прагнуть почати з обсягу в 2 млрд куб. м шляхом обміну, йдеться в заяві міністерства з посиланням на міністра енергетики та природних ресурсів Альпарслана Байрактара.

Цю заяву було зроблено після дводенного візиту Байрактара до Туркменістану, де він зустрівся з високопосадовцями енергетичної сфери.

Зі слів Байрактара, Анкара працює над транспортуванням газу з Туркменістану до Туреччини, а потім у Європу.

Байрактар зазначив, що є кілька варіантів реалізації проєкту. «Останній і найважливіший - це мати трубопровід через Каспійське море з набагато більшою кількістю природного газу й довгострокову угоду про транспортування цього природного газу на західні ринки, до Туреччини і Європи», - сказав він.

Міністр, вказуючи на інші напрямки співпраці у сфері природного газу, відзначив інвестиційний план Туркменістану з його зберігання. «BOTAS (Турецька нафтопровідна корпорація) має дуже важливу компетенцію та інфраструктуру в цьому відношенні, - сказав він. - Ми маємо приблизно 6 млрд кубометрів сховищ природного газу в Туреччині. Ми хочемо збільшити це до 12 млрд кубометрів до 2028 року».

Минулого місяця президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що транспортування туркменського газу в Туреччину і Європу через розширений проєкт Трансанатолійського газопроводу (TANAP) - лише питання часу.

Раніше цього року Байрактар і міністр економіки Азербайджану підписали комплексну угоду про розширення потужностей кількох газопроводів. Турецький міністр заявив, що угода дозволить отримати додаткові обсяги газу з Азербайджану, а також природного газу з Каспійського регіону до Туреччини і Європи до 2030 року, хоча точні обсяги ще не оголошені.

Також було досягнуто домовленості про транспортування природного газу з Туркменістану в Туреччину через Азербайджан і Грузію, додав Байрактар.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1390
  0,1327
 0,32
EUR
 1
 44,4013
  0,0003
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8250  0,10 0,23 41,4161  0,09 0,22
EUR 44,2621  0,11 0,24 44,9996  0,13 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0950  0,09 0,21 41,1200  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес