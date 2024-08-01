Туреччина планує купувати щорічно 15 млрд куб. м газу в Туркменії

Міністерство енергетики та природних ресурсів Туреччини повідомило 31 липня, що Туреччина і Туркменія планують досягти річного обсягу торгівлі газом у 15 млрд кубометрів протягом наступних 20 років, що загалом становить 300 млрд куб м, пише видання Anadolu Agency.

Щоб досягти цього обсягу, двом країнам «потрібен трубопровід», але використовуючи наявну інфраструктуру, Анкара й Ашгабат прагнуть почати з обсягу в 2 млрд куб. м шляхом обміну, йдеться в заяві міністерства з посиланням на міністра енергетики та природних ресурсів Альпарслана Байрактара.

Цю заяву було зроблено після дводенного візиту Байрактара до Туркменістану, де він зустрівся з високопосадовцями енергетичної сфери.

Зі слів Байрактара, Анкара працює над транспортуванням газу з Туркменістану до Туреччини, а потім у Європу.

Байрактар зазначив, що є кілька варіантів реалізації проєкту. «Останній і найважливіший - це мати трубопровід через Каспійське море з набагато більшою кількістю природного газу й довгострокову угоду про транспортування цього природного газу на західні ринки, до Туреччини і Європи», - сказав він.

Міністр, вказуючи на інші напрямки співпраці у сфері природного газу, відзначив інвестиційний план Туркменістану з його зберігання. «BOTAS (Турецька нафтопровідна корпорація) має дуже важливу компетенцію та інфраструктуру в цьому відношенні, - сказав він. - Ми маємо приблизно 6 млрд кубометрів сховищ природного газу в Туреччині. Ми хочемо збільшити це до 12 млрд кубометрів до 2028 року».

Минулого місяця президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що транспортування туркменського газу в Туреччину і Європу через розширений проєкт Трансанатолійського газопроводу (TANAP) - лише питання часу.

Раніше цього року Байрактар і міністр економіки Азербайджану підписали комплексну угоду про розширення потужностей кількох газопроводів. Турецький міністр заявив, що угода дозволить отримати додаткові обсяги газу з Азербайджану, а також природного газу з Каспійського регіону до Туреччини і Європи до 2030 року, хоча точні обсяги ще не оголошені.

Також було досягнуто домовленості про транспортування природного газу з Туркменістану в Туреччину через Азербайджан і Грузію, додав Байрактар.