Фінансові новини
- |
- 01.08.24
- |
- 21:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У ЄС набув чинності закон про штучний інтелект
17:14 01.08.2024 |
У Євросоюзі набув чинності закон про штучний інтелект, який називають першим подібним регуляторним документом у світі.
Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Єврокомісії.
Закон про штучний інтелект (European Artificial Intelligence Act) має гарантувати безпеку і дотримання основних прав громадян у процесі розвитку технологій штучного інтелекту.
Серед іншого, закон передбачає, що користувачів мають зрозуміло попереджати про взаємодію з чат-ботами, а не живою людиною, і позначати контент, згенерований штучним інтелектом.
Системи ШІ, які будуть визначені як ризикові, повинні будуть дотримуватися додаткових правил та забезпечувати людський нагляд за "рішеннями" ШІ. Йдеться, зокрема, про використання технології у рекрутингу, оцінці можливості надання кредиту тощо.
Прописується заборона на системи ШІ, які становлять загрозу для фундаментальних прав, у тому числі такі, що можуть використовуватись для маніпулювання поведінкою, уможливлюють створення "соціального рейтингу" державними органами чи компаніями.
Біометричні системи можуть забороняти для деяких типів використання, зокрема, системи розпізнавання емоцій на робочому місці, а також системи, що категоризують осіб чи забезпечують біометричну ідентифікацію у реальному часі в інтересах служб правопорядку, окрім деяких винятків.
Закон передбачає, що до 2 серпня 2025 року країни-члени мають визначити орган у національній системі, який буде здійснювати нагляд за дотриманням даного законодавства.
На рівні ЄС це буде Офіс з питань штучного інтелекту (AI Office), а також три дорадчі органи - Європейське правління з питань ШІ (European Artificial Intelligence Board), рада незалежних експертів, що може подавати сигнали про ризики, які помітила, а також дорадчий форум, що включатиме широке коло зацікавлених сторін.
Штрафи для компаній за ігнорування вимог законодавства можуть сягати до 7% від глобального річного обороту, за подання неточної інформації - до 1,5%.
Більшість правил у рамках закону почнуть застосовуватися з 2 серпня 2026 року, а заборона систем ШІ, які вважають неприйнятно ризиковими - вже через шість місяців. Правила щодо так званих моделей ШІ загального призначення почнуть застосовуватися через 12 місяців.
Нагадаємо, Європарламент ухвалив закон у березні 2024 року.
У липні 2024 року регуляторні органи США, Євросоюзу та Великої Британії підписали спільну заяву щодо забезпечення ефективної конкуренції у сфері штучного інтелекту (ШІ), в якій викладено принципи захисту споживачів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський назвав можливість проведення референдуму з питань територіальної цілісності «не найкращим варіантом»
ТОП-НОВИНИ
|Time розповів про «прохолодні» відносини між Камалою Гарріс та Зеленським
|«Усе складно». Бізнес не переконав владу відмовитися від підвищення податків
|The Times: Україна отримала 6 винищувачів F-16 від Нідерландів
|Зеленський: Весь світ хоче бачити Росію на «саміті миру»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Туреччина планує купувати щорічно 15 млрд куб. м газу в Туркменії
|У ЄС набув чинності закон про штучний інтелект
|The Hill: Республіканці в Конгресі стурбовані поглядами Трампа на безпеку і зовнішню політику
|Open4Business відкриває іспаномовну версію сайту
|ЦАХАЛ заявив про ліквідацію командира військового крила ХАМАСу
|Time розповів про «прохолодні» відносини між Камалою Гарріс та Зеленським
|Німеччина купить для України сучасні норвезькі ЗРК NOMADS, які можуть використовувати ракети IRIS-T та AIM-9 Sidewinder
Бізнес
|Uber оголосив про партнерство з китайським брендом електрокарів BYD
|Китайські електромобілі посіли рекордну частку європейського ринку
|Apple заблокувала 50 застосунків-казино з App Store після звернення Мінцифри
|Meta виплатить штату Техас $1,4 мільярда, щоб врегулювати обвинувачення у незаконному зборі біометричних даних користувачів
|Звіт: ШІ-моделі Meta та OpenAI схильні до збоїв при спробах «забути» дані
|Користувачі додатка Netflix для Windows 11 більше не зможуть завантажувати серіали для перегляду офлайн
|Обробка інформації в Ірландії споживає більше електрики, ніж усе населення міст