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The Hill: Республіканці в Конгресі стурбовані поглядами Трампа на безпеку і зовнішню політику
16:51 01.08.2024 |
Законодавці Республіканської партії США, які опікуються питаннями національної безпеки, стурбовані все більшим розходженням з Дональдом Трампом у таких питання, як війна в Україні, збереження НАТО і захист Тайваню від китайської агресії.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації The Hill.
Співрозмовники видання кажуть, що дії Трампа за останні три тижні викликали розгубленість і занепокоєння серед сенаторів-республіканців.
Серед іншого, вони розцінили зустріч Трампа з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном після саміту НАТО у Вашингтоні як тривожну подію, враховуючи тісні зв'язки Орбана з Владіміром Путіним і його зусилля, спрямовані на підрив підтримки України з боку НАТО.
Також їх стурбувало обрання кандидата у віцепрезиденти США, сенатора від Огайо Джей Ді Венса, який був одним із найбільших противників схвалення пакета допомоги Україні в Конгресі, й заяви Трампа про те, що Тайвань повинен платити більше за свою оборону.
Один сенатор-республіканець, який побажав залишитися невідомим, сказав The Hill, що те, чи підтримає Трамп Україну або стане на захист Тайваню в разі нападу Китаю - "це ще велике питання".
Інший сказав, що його колеги з Республіканської партії, зокрема лідер сенатської меншості Мітч Макконнелл, не задоволені останніми кроками та заявами Трампа в контексті того, якою може бути зовнішня політика його майбутньої адміністрації.
"Його (Трампа. - Ред.) інстинкт завжди спрямований на невтручання, обережність. Я не знаю, чи є якась чітко сформована філософія щодо цього. Це просто його інстинкт. Він робить це інтуїтивно, і його інстинкт - це невтручання", - сказав ще один республіканець на умовах анонімності.
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