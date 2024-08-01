Фінансові новини
- |
- 01.08.24
- |
- 11:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп заявив, що Гарріс «видає себе за темношкіру» задля виборів, вона відповіла
10:56 01.08.2024 |
Кандидат від демократів Камала Гарріс лише нещодавно почала вдавати із себе чорношкіру, щоб завоювати прихильність афроамериканців, хоча раніше позиціонувала себе як індійка.
Про це заявив кандидат на президентських виборах у США від Республіканської партії Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зібрання Національної асоціації чорношкірих журналістів у Чикаго.
"Я не знав, що вона чорна, аж поки вона випадково не стала нею... Тепер вона хоче, щоб її знали як чорну. Вона завжди була індійкою... А потім зробила поворот і стала чорною людиною", - сказав він.
Нагадаємо, що батько Гарріс чорношкірий вихідець із Ямайки, а мати родом з Індії.
Крім того, Трамп кілька разів перекрутив ім'я опонентки, вимовляючи його з наголосом на другому складі, хоча англійською наголос має стояти на першому - Кáмала.
Говорячи про необхідність боротьби з імміграцією, він заявив, що нелегали займають у США ті робочі місця, на яких могли б працювати темношкірі.
"Мільйони, мільйони людей приїжджають до нашої країни й займають робочі місця чорношкірих, іспаномовних і, відверто кажучи, місця у профспілках. Вони забирають вашу роботу", - сказав Трамп.
На запитання журналіста, що політик зробив для чорношкірих американців, кандидат від республіканців заявив: "Я був найкращим президентом для чорного населення від часів Авраама Лінкольна".
Розкол і неповага до народу
Реакція Камали Гарріс на такі звинувачення, не змусила себе чекати. Чинна віце-президент назвала заяви Трампа про її расову належність "старим шоу" з демонстрацією розколу та неповаги.
"Сьогодні ми отримали ще одне нагадування. Сьогодні вдень Дональд Трамп виступив на щорічній зустрічі Національної асоціації чорношкірих журналістів, і це було те саме старе шоу - розкол і неповага. Дозвольте мені лише сказати, що американський народ заслуговує на краще", - сказала вона під час виступу в Г'юстоні, повідомляє CNN.
На думку Гарріс, "американський народ заслуговує на лідера, який говорить правду" та "не реагує на ворожість і гнів".
"Ми заслуговуємо на лідера, який розуміє, що наші відмінності не розділяють нас. Вони є важливим джерелом нашої сили", - додала віце-президент.
Трамп і Гарріс у президентських перегонах
Після того, як 21 липня чинний президент США Джо Байден зняв свою кандидатуру з виборів президента, найбільш імовірним кандидатом від демократів стала чинна віце-президент Камала Гарріс.
За перший тиждень своєї передвиборчої кампанії, політик зібрала 200 млн доларів.
Демократична партія планує затвердити нового кандидата в президенти до з'їзду партії шляхом голосування в онлайн-форматі.
Гарріс заявила про готовність взяти участь у дебатах з опонентом. Трамп готовий до участі в дебатах у листопаді, хоча може відмовитися від цієї ідеї.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|The Times: Україна отримала 6 винищувачів F-16 від Нідерландів
|Зеленський: Весь світ хоче бачити Росію на «саміті миру»
|Bloomberg: Україна отримала перші F-16
|Україна мобілізує 30 тисяч людей щомісяця - NYT
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Трамп заявив, що Гарріс «видає себе за темношкіру» задля виборів, вона відповіла
|Welt: У ЄС обговорюють заборону імпорту риби з РФ – це може вдарити по Німеччині
|Київ, Харків та Одеса: Бельгія інвестує 9 мільйонів євро у відновлення енергетики
|США викрили схему постачання хуситам зброї
|США закликали Радбез ООН підтримати Ізраїль і притягнути до відповідальності Іран
|The Times: Україна отримала 6 винищувачів F-16 від Нідерландів
Бізнес
|Звіт: ШІ-моделі Meta та OpenAI схильні до збоїв при спробах «забути» дані
|Користувачі додатка Netflix для Windows 11 більше не зможуть завантажувати серіали для перегляду офлайн
|Обробка інформації в Ірландії споживає більше електрики, ніж усе населення міст
|X (раніше Twitter) розробляє функцію редагування особистих повідомлень
|Xiaomi EV планує поставити 100 000 електромобілів до листопада
|Apple використовує для тренування ШІ чипи Google, а не NVIDIA
|SpaceX веде переговори про посадку і відновлення ракети Starship біля узбережжя Австралії