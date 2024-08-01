Трамп заявив, що Гарріс «видає себе за темношкіру» задля виборів, вона відповіла

Кандидат від демократів Камала Гарріс лише нещодавно почала вдавати із себе чорношкіру, щоб завоювати прихильність афроамериканців, хоча раніше позиціонувала себе як індійка.

Про це заявив кандидат на президентських виборах у США від Республіканської партії Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зібрання Національної асоціації чорношкірих журналістів у Чикаго.

"Я не знав, що вона чорна, аж поки вона випадково не стала нею... Тепер вона хоче, щоб її знали як чорну. Вона завжди була індійкою... А потім зробила поворот і стала чорною людиною", - сказав він.

Нагадаємо, що батько Гарріс чорношкірий вихідець із Ямайки, а мати родом з Індії.

Крім того, Трамп кілька разів перекрутив ім'я опонентки, вимовляючи його з наголосом на другому складі, хоча англійською наголос має стояти на першому - Кáмала.

Говорячи про необхідність боротьби з імміграцією, він заявив, що нелегали займають у США ті робочі місця, на яких могли б працювати темношкірі.

"Мільйони, мільйони людей приїжджають до нашої країни й займають робочі місця чорношкірих, іспаномовних і, відверто кажучи, місця у профспілках. Вони забирають вашу роботу", - сказав Трамп.

На запитання журналіста, що політик зробив для чорношкірих американців, кандидат від республіканців заявив: "Я був найкращим президентом для чорного населення від часів Авраама Лінкольна".

Розкол і неповага до народу

Реакція Камали Гарріс на такі звинувачення, не змусила себе чекати. Чинна віце-президент назвала заяви Трампа про її расову належність "старим шоу" з демонстрацією розколу та неповаги.

"Сьогодні ми отримали ще одне нагадування. Сьогодні вдень Дональд Трамп виступив на щорічній зустрічі Національної асоціації чорношкірих журналістів, і це було те саме старе шоу - розкол і неповага. Дозвольте мені лише сказати, що американський народ заслуговує на краще", - сказала вона під час виступу в Г'юстоні, повідомляє CNN.

На думку Гарріс, "американський народ заслуговує на лідера, який говорить правду" та "не реагує на ворожість і гнів".

"Ми заслуговуємо на лідера, який розуміє, що наші відмінності не розділяють нас. Вони є важливим джерелом нашої сили", - додала віце-президент.

Трамп і Гарріс у президентських перегонах

Після того, як 21 липня чинний президент США Джо Байден зняв свою кандидатуру з виборів президента, найбільш імовірним кандидатом від демократів стала чинна віце-президент Камала Гарріс.

За перший тиждень своєї передвиборчої кампанії, політик зібрала 200 млн доларів.

Демократична партія планує затвердити нового кандидата в президенти до з'їзду партії шляхом голосування в онлайн-форматі.

Гарріс заявила про готовність взяти участь у дебатах з опонентом. Трамп готовий до участі в дебатах у листопаді, хоча може відмовитися від цієї ідеї.