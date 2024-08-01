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АНАЛІТИКА

США викрили схему постачання хуситам зброї

 

Міністерство фінансів США в середу, 31 липня, оголосило про санкції проти причетних до постачання зброї повстанцям-хуситам, що базуються в Ємені та з кінця минулого року загрожують міжнародній торгівлі.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні американського Мінфіну.

Нові санкції США стосуються двох фізичних осіб та чотирьох компаній із Китаю та Ємену, які сприяли закупівлі зброї для хуситів та уможливлювали їхні атаки на комерційні судна в Червоному морі та Аденській затоці.

"Хусити намагаються використовувати ключові юрисдикції, такі як КНР і Гонконг, для отримання і транспортування компонентів, необхідних для їхніх смертоносних систем озброєнь", - прокоментував заступник міністра фінансів США Брайан Нельсон.

Він пообіцяв, що США й надалі накладатимуть санкції на компанії та людей, "які сприяють дестабілізаційній діяльності хуситів".

У червні американське Міністерство фінансів викрило компанії з Китаю та Оману, які допомагали хуситам отримувати зброю.

З листопада 2023 року хусити застосовують безпілотники, балістичні та крилаті ракети для атак на американські збройні сили, торгові судна, їхні екіпажі в Червоному морі та Аденській затоці, а також цивільне населення в Ізраїлі.

У відповідь США та союзники почали патрулювати регіон для захисту торгових суден. Із січня там почала діяти також спеціальна військово-морська місія ЄС.
Ключові теги: США
 

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