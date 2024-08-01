Блінкен оголосив про заморожування американської допомоги Грузії на суму понад $95 млн

США заморожують надання допомоги Грузії на понад $95 млн у зв'язку з переглядом співпраці двох країн, оголосив у середу держсекретар Ентоні Блінкен.

"У результаті перегляду двосторонніх відносин США призупиняють виділення допомоги на понад $95 млн, яка приносить пряму вигоду уряду Грузії", - йдеться в заяві Блінкена, яку поширив держдеп.

"Антидемократичні дії і невірні заяви грузинського уряду несумісні з нормами членства в ЄС і НАТО", - додав держсекретар.

Проте, наголосив Блінкен, Вашингтон продовжить надавати допомогу програмам і заходам, "які приносять користь народу Грузії шляхом зміцнення демократії, верховенства закону, незалежних ЗМІ та економічного розвитку".

На початку липня Пентагон повідомив, що США переносять на невизначений термін проведення військових навчань із Грузією через перегляд формату двосторонньої взаємодії.

Водночас у Міноборони США наголосили, що продовжать співпрацю зі збройними силами Грузії.

23 травня Блінкен заявив, що США розпочинають перегляд двосторонніх відносин із Грузією у зв'язку з ухваленим у Тбілісі законом про іноземний вплив.