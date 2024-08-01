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АНАЛІТИКА

Угорщина назвала «фейком» блокування заяви ЄС щодо Венесуели

 

Міністерство закордонних справ Угорщини заявило, що не накладало вето на заяву Європейського Союзу про президентські вибори у Венесуелі, як про це раніше повідомили ЗМІ.

Такий коментар речник угорського МЗС Мате Пачолай дав порталу Telex, повідомляє "Європейська правда".

За словами Пачолая, Угорщина чекала на повідомлення від Венесуели і, "вивчивши їх, приєдналась до спільної заяви Європейського Союзу".

"Те, що Угорщина наклала вето на декларацію, - це фейкова новина", - сказав він.

Незрозуміло, про яку саме "спільну заяву Європейського Союзу" говорить угорський представник, тому що обидві заяви 30 і 31 липня публікувались від імені топдипломата ЄС Жозепа Борреля.

Як писало Politico, це сталось після того, як у понеділок Угорщина наклала вето на спільну заяву, щоб висловити стурбованість результатами виборів у Венесуелі.

Згідно з офіційними результатами, венесуельський диктатор Ніколас Мадуро набрав 51,2% голосів проти 44,2% голосів в опозиційного кандидата Едмундо Гонсалеса Уррутії. Опозиція оскаржила результати, звинувативши Мадуро у фальсифікаціях, а на вулицях венесуельських міст спалахнули протести.

Європейський Союз і США висловили сумніви щодо прозорості результатів виборів у Венесуелі.
 

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