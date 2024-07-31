МЗС Німеччини вперше з 1989 року викликало посла Китаю

Міністерство закордонних справ Німеччини викликало посла Китаю в Берліні у зв'язку з кібератакою 2021 року на картографічне відомство, за якою стоять китайські державні суб'єкти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Речник німецького МЗС Себастьян Фішер заявив, що Берлін "рішуче виступає проти кібердіяльності, спрямованої проти Німеччини".

Він додав, що "небезпеку, яку становлять китайське шпигунство і китайські кібератаки", не можна недооцінювати.

Кібератака 2021 року була націлена на Федеральне агентство картографії та геодезії (BKG) у Франкфурті-на-Майні. Воно аналізує супутникові та географічні дані та готує карти - зокрема для спецслужб.

За інформацією Spiegel, кібератаку здійснило китайське хакерське угруповання APT15. Про спробу втручання стало відомо заздалегідь, але попри запобіжні заходи зловмисники змогли прокинути до ділянки мережі BKG.

Як пише DW, йдеться про перший випадок виклику китайського посла в Німеччині з 1989 року, коли влада КНР розігнала студентські протести на площі Тяньаньмень.

Протягом останніх років уряди кількох країн, зокрема США, Великої Британії та Нідерландів, звинуватили Китай у здійсненні кібератак на урядові дані та дані приватних компаній.

Бельгія викликала тимчасового повіреного Китаю у квітні після підтвердження, що депутатка бельгійського парламенту зазнала кібератаки з боку китайських хакерів.