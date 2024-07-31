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АНАЛІТИКА

Промислова активність у Китаї скорочується третій місяць поспіль

 

Активність промислових підприємств в Китаї спадає третій місяць поспіль на тлі слабкого попиту.

Про це повідомляє Bloomberg.

У липні виробнича активність у Китаї скоротилася третій місяць поспіль, залишивши економіку на слабкій траєкторії, що підриває зусилля Пекіна, спрямовані на підтримання швидшого зростання.

Зазначаэться, що офіційний індекс менеджерів із закупівель у переробних галузях сягнув 49,4. Цей показник збігся з прогнозами економістів і виявився трохи гіршим за червневий показник 49,5.

Індикатор залишається нижче 50-відмітки, що відокремлює зростання від спаду, протягом усіх місяців, крім трьох, починаючи з квітня 2023 року.

Індекс невиробничої активності в будівництві та сфері послуг впав до 50,2, що нижче середнього прогнозу 50,3 і свідчить про уповільнення зростання порівняно з червнем.

Повідомляється, що внутрішнє споживання є слабким, в той час як експорт також стикається зі зустрічними вітрами на зовнішніх ринках.

Цього року економіка Китаю розвивалася нерівномірно: виробництво часом було яскравою плямою, в той час як споживання було обтяжене тривалою кризою на ринку нерухомості.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай
 

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