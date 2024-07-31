Путін вдвічі підвищив виплати російським найманцям за участь у війні з Україною

Російський диктатор Путін різко підвищив одноразову виплату росіянам та іноземцям за укладання контракту з Міноборони РФ для участі у загарбницькій війні проти України.

Відповідний указ Путіна оприлюднено на російському порталі для публікації офіційних документів, пише The Moscow Times.

Згідно з указом, одноразова виплата за укладання контракту з Міноборони РФ зросте з нинішніх 195 тис. до 400 тис. рублів. На підвищену виплату зможуть розраховувати ті, хто підпише контракт із 1 серпня по 31 грудня 2024 року.

Крім цього, російські найманці отримують одноразові виплати за підписання контракту від місцевої влади. Цим же указом Путін рекомендував регіонам також виплачувати не менше ніж 400 тис. рублів росіянам, які вирішили підписати контракт.

Зокрема, влада Москви обіцяє одноразову виплату у розмірі 1,9 млн рублів за укладання контракту для участі у розв'язаній Росією війні проти України. У Татарстані одноразову виплату нещодавно підвищили до 1,5 млн руб.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 50 російських регіонів запровадили виплати за вступ на контрактну службу, щоб поповнити лави російської армії.

Подекуди російська місцева влада почала обіцяти грошову винагороду тим, хто приведе на пункт відбору "контрактника". У Татарстані за це обіцяють 100 тис. рублів. Аналогічні "акції" діють у Якутії, Мордовії, ЯНАО, Архангельській, Калузькій, Іванівській, Воронезькій та Ярославській областях.