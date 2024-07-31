Інфляція в єврозоні в липні несподівано прискорилася до 2,6%

Споживчі ціни в єврозоні в липні збільшилися на 2,6% у річному вираженні, сказано у звіті статистичного управління Європейського союзу, який представив попередні дані.

Таким чином, інфляція прискорилася порівняно з червнем, коли вона становила 2,5%.

Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачав зниження темпів до 2,4%.

Вартість послуг у липні підвищилася на 4% (+4,1% у червні), промислової продукції - на 0,8% (+0,7%), продуктів харчування, алкоголю і тютюнової продукції - на 2,3% (+2,4%), енергоносіїв - на 1,3% (+0,2%).

Зростання цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у липні залишилося на рівні 2,9%. Експерти очікували уповільнення базової інфляції до 2,8%.

Споживчі ціни в єврозоні в місяці, що минає, не змінилися в помісячному вираженні після підйому на 0,2% у червні.

Найвища інфляція серед країн єврозони була зафіксована в Бельгії (5,5% у річному вираженні), найнижча - у Фінляндії (0,6%). У Німеччині та Франції споживчі ціни зросли на 2,6%, в Італії - на 1,7%, в Іспанії - на 2,9%.

Остаточні дані про липневу інфляцію будуть оприлюднені 20 серпня.