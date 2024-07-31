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Підтримка партії Ердогана – найнижча з часу приходу до влади у 2002 році
13:33 31.07.2024 |
Громадська підтримка Партії справедливості та розвитку (ПСР) турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана досягла найнижчого рівня з моменту приходу партії до влади у 2002 році.
Про це свідчить результат опитувань компанії MetroPOLL Research, що базується в Анкарі, повідомляє "Європейська правда".
Результати опитувань MetroPOLL "Пульс Туреччини" за квітень, травень, червень і липень оприлюднив у вівторок професор Озер Сенкар, власник компанії.
Результати показали, що підтримка виборцями ПСР знизилася з 20,6% до 18,1% з квітня по липень. З урахуванням виборців, які не визначилися, вона становить 26,1%.
Підтримка головної опозиційної Республіканської народної партії (РНП), однак, була більш стабільною і становила 23,8% у квітні та 23,5% у липні. Якщо розподілити виборців, які не визначилися, то підтримка РНП становила 33,8%.
В рамках опитування респондентів запитували, за яку партію вони б проголосували, якби загальні вибори відбулися наступної неділі. Загалом в опитуванні взяли участь 1 784 особи з 28 провінцій.
На останніх місцевих виборах, що відбулися 31 березня, перемогу здобула РНП, відсунувши ПСР на друге місце вперше за 22 роки.
Сенкар пов'язав зниження рівня громадської підтримки ПСР з невдоволенням малозабезпечених верств населення, які страждають від високої вартості життя через інфляцію, що перевищує 70 відсотків.
Він зауважив, що громадська підтримка ПСР, без урахування тих, хто не визначився, досягла найнижчого рівня вперше з моменту її приходу до влади в листопаді 2002 року.
Працівники, які отримують мінімальну заробітну плату, очікували, що уряд ПСР здійснить проміжне підвищення мінімальної заробітної плати в липні. Однак уряд розчарував їх, відмовившись від будь-якого підвищення і залишивши мінімальну заробітну плату на рівні 17 002 турецьких лір ($514) на 2024 рік.
Нагадаємо, на початку березня президент Туреччини натякнув, що у майбутньому може піти з політики.
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