Росія вирішила заборонити експорт бензину на два місяці

Російський уряд ухвалив рішення заборонити експорт автомобільного бензину у вересні та жовтні.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики РФ Павло Сорокін, передає The Moscow Times.

За його словами, заборона на експорт дизельного палива наразі не потрібна, але влада працюватиме над обмеженням експорту компаніями, які не виробляють цей вид палива.

"Ухвалено принципове рішення на вересень-жовтень, що експорт буде обмежений для того, щоби підстрахуватися", - сказав Сорокін.

Різке підвищення оптових цін на бензин на біржових майданчиках РФ протягом червня та липня знищило маржу роздрібних операторів, зробивши їхню роботу збитковою. Лише наприкінці липня намітився ціновий спад в оптовому секторі на тлі планів влади щодо відновлення заборони на експорт бензину із серпня.

За словами Сорокіна, обсяг запасів бензину в РФ зараз на 1% вищий, ніж рік тому. Експорт бензину з РФ у липні знизився на 33%, а постачання на внутрішній ринок зросли на 5%, сказав він.

Як повідомлялося, згідно з розрахунками Reuters, у Росії з початку червня бензин марки Аі-92 подорожчав у гурті орієнтовно на 20%, що відповідає зростанню роздрібних цін на 7 рублів за літр, Аі-95 - на 30% (+12 рублів за літр). Таким чином, подорожчання в гурті кратно перевищило фактичне зростання роздрібних цін на ці марки бензину в РФ.

Нагадаємо, вперше заборону на експорт нафтопродуктів в Росії запровадили восени 2023 року на тлі паливної кризи. Вдруге експорт заборонили 1 березня 2024 року після атак на російські НПЗ. Заборона мала тривати пів року, але у травні її призупинили, заявив про стабілізацію ситуації.