Збитки російського «Газпрому» зросли майже вдвічі

Чистий збиток головної компанії РФ ПАТ "Газпром" за російськими стандартами бухгалтерської звітності (РСБЗ) у першому півріччі 2024 року становив 480,64 млрд руб. після 255 млрд руб. збитків за січень-червень 2023 року.

Про це пише видання enkorr з посиланням на звітність компанії.

"Газпром" розраховує дивіденди з консолідованого прибутку групи за міжнародними стандартами (МСФЗ), куди, крім газового бізнесу, також входить нафтовий, енергетичний та СПГ-дивізіони.

Дивідендна політика передбачає коригування дивідендної бази на негрошові статті.

Зростання збитків російської газової монополії здебільшого зумовлено скороченням постачань газу в Європу, тоді як операційні витрати компанії залишаються високими.