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Збитки російського «Газпрому» зросли майже вдвічі
12:08 31.07.2024 |
Чистий збиток головної компанії РФ ПАТ "Газпром" за російськими стандартами бухгалтерської звітності (РСБЗ) у першому півріччі 2024 року становив 480,64 млрд руб. після 255 млрд руб. збитків за січень-червень 2023 року.
Про це пише видання enkorr з посиланням на звітність компанії.
"Газпром" розраховує дивіденди з консолідованого прибутку групи за міжнародними стандартами (МСФЗ), куди, крім газового бізнесу, також входить нафтовий, енергетичний та СПГ-дивізіони.
Дивідендна політика передбачає коригування дивідендної бази на негрошові статті.
Зростання збитків російської газової монополії здебільшого зумовлено скороченням постачань газу в Європу, тоді як операційні витрати компанії залишаються високими.
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