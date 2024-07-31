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Politico: Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС про вибори у Венесуелі
12:01 31.07.2024 |
ЄС не зміг виступити з єдиною заявою від імені всіх країн-членів щодо результатів виборів у Венесуелі, оскільки Угорщина наклала на неї вето.
Про це стало відомо виданню Politico із власних джерел, пише "Європейська правда".
Авторитарний президент Венесуели Ніколас Мадуро був оголошений переможцем президентських виборів 28 липня. Підконтрольний уряду виборний орган оголосив, що Мадуро виграв із підтримкою близько 51% голосів виборців. Опозиція заявила про фальсифікацію виборів та перемогу свого кандидата.
Країни ЄС хотіли прийняти в понеділок спільну заяву, щоб висловити стурбованість результатами виборів, але їм завадила позиція Будапешта, повідомили виданню двоє посадовців, знайомих з перебігом дискусії.
Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель опублікував від свого імені заяву, в якій йдеться про те, що "достовірні звіти внутрішніх і міжнародних спостерігачів вказують на те, що вибори були затьмарені численними недоліками і порушеннями".
Зрозумівши, що Угорщина, швидше за все, залишиться непоступливою, Боррель опублікував у вівторок повторну заяву від свого імені, замість того, щоб шукати підтримки у 27 країн-членів ЄС.
"Дані, які (венесуельська) опозиція надала громадськості, свідчать про радикально відмінні результати від тих, які оголосила влада країни", - йдеться у другій заяві Борреля.
"До тих пір, поки протоколи голосування не будуть оприлюднені і перевірені, вже оголошені результати виборів не можуть бути визнані", - сказано у заяві.
Вето Угорщини підкреслює фундаментальний недолік зовнішньої політики ЄС, згідно з яким рішення - включаючи потенційні майбутні санкції проти Венесуели - повинні бути одноголосно узгоджені між 27 країнами-членами. Деякі країни, такі як Німеччина, виступають за прийняття зовнішньополітичних рішень кваліфікованою більшістю.
Сполучені Штати також мають "серйозні занепокоєння" щодо правдивості оголошення виборчої комісії Венесуели про перемогу Ніколаса Мадуро на президентських виборах.
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