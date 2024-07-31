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У Польщі значно поменшало прибічників переходу на євро
10:37 31.07.2024 |
Відсоток респондентів, які підтримують вступ Польщі до єврозони та заміну злотого на спільну валюту євро, знизився до 32%.
Про це заявив Марцін Ідзік з компанії, яка досліджує ринок,Minds&Roses на пресконференції у вівторок, презентуючи липневий банківський моніторинг, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.
"Протягом багатьох років ми систематично запитуємо думки про те, чи повинна Польща приєднатися до Європейського валютного союзу і замінити злотий на спільну валюту євро. Цьогорічні показники, безумовно, менш позитивні, ніж показники попередніх років", - сказав Ідзік.
Він додав, що наразі 32% опитаних виступають за вступ до Європейського валютного союзу, що на 17 відсоткових пунктів менше, ніж рік тому.
56% респондентів виступають проти приєднання до євро, а 12% не визначилися з відповіддю.
У першому опитуванні щодо вступу до єврозони, яке проводилося Minds&Roses у 2002 році, 90% респондентів висловилися за вступ до євро, а 10% - проти.
Лише сім країн ЄС зберегли свої національні валюти: Болгарія, Чехія, Данія, Угорщина, Польща, Румунія та Швеція.
У Чехії на початку лютого міністр з європейських справ Мартін Дворжак призначив економіста Петра Заградника своїм представником зі вступу до європейського механізму валютних курсів ERM II і переходу на євро.
Імпульс обговоренням щодо переходу на євро у Чехії дав президент Петр Павел у новорічному зверненні до громадян.
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