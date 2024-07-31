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Гарріс знищила лідерство Трампа у ключових штатах – опитування
09:25 31.07.2024 |
Камала Гарріс знищила перевагу Дональда Трампа у семи ключових штатах, де традиційно визначаються результати президентських виборів.
Про це свідчить останнє опитування Bloomberg News/Morning Consult, повідомляє "Європейська правда".
Віцепрезидентка США перебуває на хвилі ентузіазму серед молодих, чорношкірих та іспаномовних виборців.
В цілому в опитаних штатах - Аризоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсині - розрив між кандидатами перебуває в межах статистичної похибки. Гарріс підтримали 48% виборців проти 47% за Трампа.
Однак, показники Гарріс є кращими, ніж були у Байдена, який відставав від Трампа на два пункти перед тим, як президент США знявся з виборів. Гарріс обігнала свого суперника від Республіканської партії в Аризоні та в Неваді і більш ніж подвоїла перевагу Байдена над Трампом у Мічигані.
Ці цифри свідчать про те, що у Гарріс є шанс зібрати коаліцію виборців, яка привела президента Барака Обаму до Білого дому, і окреслити більш чіткий шлях до перемоги, ніж президент Байден.
Минуло трохи більше тижня відтоді, як Гарріс стала очікуваною номінанткою Демократичної партії, й опитування дає перші натяки на те, що зусилля партії з витісненням чинного президента з виборчих бюлетенів має той ефект, на який сподівалися демократи.
Утім, перегони все ще залишаються непередбачуваними і до виборів у листопаді залишилось чимало часу.
Нагадаємо, Гарріс наступного тижня проведе передвиборчі заходи ключових штатах разом зі своїм кандидатом у віцепрезиденти, імені якого поки не назвали.
Гарріс, як очікують, буде формально затверджена кандидаткою у президенти від Демократичної партії до 7 серпня.
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