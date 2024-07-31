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США завдали удару по Іраку з метою самооборони, - Reuters
09:18 31.07.2024 |
У вівторок, 30 липня, Сполучені Штати завдали удару по Іраку з метою самооборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Американський чиновник на умовах анонімності заявив, що США завдали удару, оскільки зросла регіональна напруженість після удару Ізраїлю по Бейруту, внаслідок якого, за заявою ЦАХАЛ, було вбито найвищого командира "Хезболли" (за інформацією AFP, метою удару був старший командир Фуад Шукр ).
Поки не ясно, чи був удар тим самим, що й вибухи, про які повідомлялося раніше на базі на південь від Багдаду Сил народної мобілізації Іраку.
За даними поліції та медичних джерел, тоді в результаті вибухів загинули четверо людей і троє отримали поранення.
У заяві, зробленій після вибухів, Сили народної мобілізації не висунули жодних звинувачень щодо того, хто відповідає.
Чиновник, який говорив на умовах анонімності, заявив, що удар було завдано через загрозу силам коаліції на чолі зі США.
За словами американських та іракських джерел, минулого тижня було випущено кілька ракет по іракській авіабазі Айн-аль-Асад, де розміщуються сили під керівництвом США, без повідомлень про пошкодження або жертви. Американські офіційні особи заявили, що жодна з ракет не влучила в базу.
Reuters зазначає, що це був перший відомий удар США по Іраку з лютого, коли американські військові завдали авіаударів в Іраку та Сирії по більш ніж 85 цілям, пов'язаним з Корпусом вартових ісламської революції Ірану та підтримуваними ним ополченцями.
Також агентство пише, що Ірак - рідкісний союзник Тегерана і Вашингтона, на території якого розміщені 2500 американських військовослужбовців і є ополченці, що підтримуються Іраном.
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