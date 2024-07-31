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Новий президент Ірану склав присягу під скандування «Смерть Америці та Ізраїлю»
09:08 31.07.2024 |
Новий президент Ірану Масуд Пезешкіан склав присягу у вівторок після перемоги на виборах, пообіцявши покращити зв'язки Ірану зі світом і послабити обмеження соціальних свобод всередині країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми продовжуватимемо конструктивну та ефективну взаємодію зі світом, засновану на гідності, мудрості та доцільності", - сказав Пезешкіан на засіданні парламенту за участю іноземних високопосадовців.
Його перемога підняла надії на потепління антагоністичних відносин Ірану із Заходом, що могло б створити можливості для розрядки його ядерного протистояння зі світовими державами.
Але Пезешкіан вступає на посаду в момент ескалації напруженості на Близькому Сході через конфлікт Ізраїлю з ХАМАС у Газі та транскордонні бойові дії із союзником Ірану Хізбаллою в Лівані.
Іран звинуватив Сполучені Штати у підтримці того, що вони називають ізраїльськими злочинами в Газі.
"Ті, хто постачає зброю, яка вбиває дітей, не можуть навчати мусульман людяності", - сказав Пезешкіан під скандування "Смерть Америці" та "Смерть Ізраїлю".
На церемонії були присутні лідери ХАМАСу та Ісламського джихаду, а також високопоставлені представники підтримуваного Тегераном руху хуситів Ємену та ліванської Хезболли.
Нагадаємо, в Ірані пройшло голосування на виборах президента. Єдиний кандидат-реформіст Масуд Пезешкіан пообіцяв шукати "дружніх відносин" із Заходом.
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