Нафтовий сектор Венесуели занепаде за правління Мадуро — Bloomberg

Декларація Ніколаса Мадуро про перемогу на президентських виборах у Венесуелі віщує погані перспективи для відновлення видобутку нафти, що відроджується в країні. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на коментарі галузевих аналітиків.

Твердження президента, який перебував на двох термінах, про незначну перемогу над конкурентом Едмундо Гонсалесом (51,2%-44,2%) поставило під сумнів здатність Венесуели значно збільшити видобуток сирої нафти на тлі зростаючого міжнародного занепокоєння щодо правдивості підрахунку голосів. Облігації державної нафтової компанії Petroleos Venezuela SA впали разом із суверенним боргом країни, оскільки навис привид повернення до глобальної ізоляції.

У Венесуелі, члені-засновнику ОПЕК і колись головній силі на світових ринках нафти, видобуток нафти впав більш ніж на 70% з перших років 21 століття, оскільки соціалістична політика Мадуро та його попередника й наставника Уго Чавеса знищила інвестиції у галузі нафтопромислових технологій і ремонтних робіт.

Націоналізація активів, якими довго володіли такі компанії, як Exxon Mobil Corp. і ConocoPhillips, понад 10 років тому поглибила ізоляцію країни, відлякала деяких іноземних інвесторів і прискорила занепад нафтового сектору Венесуели. Будь-які шанси відновити видобуток сирої нафти на величезних родовищах країни залежать від фінансових і технічних засобів порятунку з-за кордону.

«Це кидає за борт план Мадуро щодо досягнення визнання нормалізації відносин із США та Європою», - сказав Франциско Мональді, директор латиноамериканської енергетичної політики Інституту публічної політики Бейкера Університету Райса.

Мональді прогнозує, що до кінця 2025 року Венесуела збільшить добовий видобуток сирої нафти на 200 тис. барелів, що на 24% більше, ніж червневий показник у 851 тис. барелів.

Нафтові родовища й занедбані нафтопереробні заводи (НПЗ) PDVSA, що занепадають, потребують термінового, тривалого капітального ремонту. Станом на минулий місяць національний НПЗ експортував лише 654 тис. барелів на день (б/д), половину того, що він постачав за кордон до того, як США наклали санкції на нафтовий сектор Венесуели 2019 року.

«Венесуела має динаміку стагнації, яка допускає лише обмежене зростання», - сказав Адріан Лара, аналітик Wood Mackenzie Ltd.

