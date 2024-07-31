Фінансові новини
- |
- 31.07.24
- |
- 06:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафтовий сектор Венесуели занепаде за правління Мадуро — Bloomberg
23:56 30.07.2024 |
Декларація Ніколаса Мадуро про перемогу на президентських виборах у Венесуелі віщує погані перспективи для відновлення видобутку нафти, що відроджується в країні. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на коментарі галузевих аналітиків.
Твердження президента, який перебував на двох термінах, про незначну перемогу над конкурентом Едмундо Гонсалесом (51,2%-44,2%) поставило під сумнів здатність Венесуели значно збільшити видобуток сирої нафти на тлі зростаючого міжнародного занепокоєння щодо правдивості підрахунку голосів. Облігації державної нафтової компанії Petroleos Venezuela SA впали разом із суверенним боргом країни, оскільки навис привид повернення до глобальної ізоляції.
У Венесуелі, члені-засновнику ОПЕК і колись головній силі на світових ринках нафти, видобуток нафти впав більш ніж на 70% з перших років 21 століття, оскільки соціалістична політика Мадуро та його попередника й наставника Уго Чавеса знищила інвестиції у галузі нафтопромислових технологій і ремонтних робіт.
Націоналізація активів, якими довго володіли такі компанії, як Exxon Mobil Corp. і ConocoPhillips, понад 10 років тому поглибила ізоляцію країни, відлякала деяких іноземних інвесторів і прискорила занепад нафтового сектору Венесуели. Будь-які шанси відновити видобуток сирої нафти на величезних родовищах країни залежать від фінансових і технічних засобів порятунку з-за кордону.
«Це кидає за борт план Мадуро щодо досягнення визнання нормалізації відносин із США та Європою», - сказав Франциско Мональді, директор латиноамериканської енергетичної політики Інституту публічної політики Бейкера Університету Райса.
Мональді прогнозує, що до кінця 2025 року Венесуела збільшить добовий видобуток сирої нафти на 200 тис. барелів, що на 24% більше, ніж червневий показник у 851 тис. барелів.
Нафтові родовища й занедбані нафтопереробні заводи (НПЗ) PDVSA, що занепадають, потребують термінового, тривалого капітального ремонту. Станом на минулий місяць національний НПЗ експортував лише 654 тис. барелів на день (б/д), половину того, що він постачав за кордон до того, як США наклали санкції на нафтовий сектор Венесуели 2019 року.
«Венесуела має динаміку стагнації, яка допускає лише обмежене зростання», - сказав Адріан Лара, аналітик Wood Mackenzie Ltd.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|WSJ: США забезпечать власною зброєю F-16, які отримає Україна
ТОП-НОВИНИ
|Мінфін попередив про ризик проблем з виплатами військовим без нових податків
|«Чесно скажу: ситуація критична». Мінфін готовий до компромісу з Радою щодо податків
|Politico: Позиція Угорщини і Словаччини щодо російської нафти викликає роздратування у ЄС
|Німеччина спільно з Данією передала Україні ще вісім танків Leopard 1A5
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Обробка інформації в Ірландії споживає більше електрики, ніж усе населення міст
|Нафтовий сектор Венесуели занепаде за правління Мадуро — Bloomberg
|Вірменія та Туреччина провели зустріч щодо нормалізації на кордоні
|Тотальна цензура: Російський інтернет переведуть під управління ФСБ та прокуратури
|Спроба обійти санкції: Росія легалізувала майнінг та міжнародні розрахунки криптовалютою
|Під час удару по російському аеродрому «Оленья» було пошкоджено два бомбардувальники
Бізнес
|Рекорд бездротового заряджання електромобілів — 270 кВт без точного паркування та шкідливого випромінювання
|Microsoft планує заблокувати доступ до ядра Windows після інциденту із CrowdStrike
|Microsoft почала тестувати новий спосіб доступу до Android-смартфону безпосередньо з Провідника Windows 11
|Cadillac презентував оновлений Escalade
|«Візуальне забруднення». У Швейцарії з'явився тренд на заборону рекламних щитів
|OpenAI тестує прототип ШІ-пошуковика SearchGPT, технологію інтегрують у ChatGPT
|Google посилює безпеку завантаження файлів у Chrome