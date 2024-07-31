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АНАЛІТИКА

Вірменія та Туреччина провели зустріч щодо нормалізації на кордоні

 

30 липня спеціальні представники з процесу нормалізації відносин між Вірменією та Туреччиною, віцеспікер парламенту Вірменії Рубен Рубінян та експосол Туреччини в США Сердар Килич провели п'яту зустріч щодо переходу Маргара-Алікан на кордоні двох країн.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в МЗС Вірменії.

Зустріч відбулася на відремонтованому КПП "Маргара". Турецькі ЗМІ писали про можливе відкриття цього пункту пропуску - спершу для громадян третіх країн, а потім і для всіх.

Представники Вірменії та Туреччини підтвердили домовленості, досягнуті під час попередніх зустрічей.

Крім того, вони домовилися оцінити технічні вимоги для забезпечення функціонування залізничного прикордонного пункту пропуску Ахурік/Акьяка відповідно до регіональних змін, а також спростити взаємні візові процедури для власників дипломатичних/службових паспортів.

"Насамкінець, вони ще раз підкреслили свою згоду продовжувати процес нормалізації без будь-яких попередніх умов для досягнення кінцевої мети - повної нормалізації відносин між їхніми країнами", - повідомили в МЗС Вірменії.

Туреччина та Вірменія мають важку спільну історію в основному через геноцид колись значної вірменської меншини Туреччини в 1915 році. Вірменія також історично більше потрапляла у сферу впливу Росії на Кавказі, а Азербайджан підтримував тісніші зв'язки з Туреччиною.

Хоча Анкара визнала Вірменію після проголошення нею незалежності у 1991 році, з 1993-го спільний кордон двох країн був закритий - тоді Вірменія та Азербайджан вступили у протистояння після розпаду Радянського Союзу.

Однак у лютому 2023-го через землетрус Вірменія і Туреччина привідкрили кордон на КПП, що був "заморожений" вже 35 років.

Того ж року прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що прагне налагодити відносини з Туреччиною.
 

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