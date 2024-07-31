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Тотальна цензура: Російський інтернет переведуть під управління ФСБ та прокуратури
23:34 30.07.2024 |
Російська влада готується суттєво розширити повноваження силових структур щодо цензури інтернету, за масштабами якої Росія вже увійшла до світової трійки "лідерів".
Відповідний законопроєкт схвалив Комітет Держдуми Росії з інформполітики, передає The Moscow Times.
У рамках нових поправок до закону "Про зв'язок" рішення про блокування сайтів та управління трафіком у рунеті зможе ухвалювати Генпрокуратура, а конкретні заходи визначатиме Федеральна служба безпеки.
Згідно з чинним російським законодавством, Роскомнагляд (РКН) має право управляти мережами зв'язку в умовах надзвичайної ситуації та надзвичайного стану, а також у разі виникнення загроз стійкості, безпеки та цілісності функціонування інтернету в Росії.
Згідно з поправками, вводити обмеження РКН зможе також на вимогу генерального прокурора та його заступників "у разі виявлення масового чи неодноразового поширення забороненої інформації". Порядок реагування на вимогу генпрокурора при цьому затверджуватиметься за погодженням із ФСБ.
На пряму вимогу силовиків РКН запускатиме технічні засоби протидії загрозам - встановлене на мережах операторів обладнання, яке дозволяє блокувати або уповільнювати доступ до сайтів.
Крім того, РКН видаватиме обов'язкові до виконання вказівки провайдерам та власникам ліній зв'язку, зокрема в точках перетину російського кордону.
Також, згідно із законопроектом, провайдери будуть зобов'язані надавати в Роскомнагляд інформацію, яка дозволяє ідентифікувати обладнання користувачів інтернету в Росії.
Раніше повідомлялося, що російська влада анонсувала уповільнення YouTube на 70% до кінця цього тижня.
До того стало відомо, що Держдума РФ розробляє пакет поправок, який посилить вимоги щодо ідентифікації користувачів месенджерів.
30 липня, Держдума Росії ухвалила великий пакет поправок до закону "Про зв'язок", відповідно до яких у Росії буде заборонено продаж сім-карток та поповнення балансу мобільних номерів без надання паспортних даних.
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