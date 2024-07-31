Спроба обійти санкції: Росія легалізувала майнінг та міжнародні розрахунки криптовалютою

Держдума Росії ухвалила два закони, покликані легалізувати використання криптовалют у Росії.

На засіданні у вівторок закони прийняли одразу у другому та третьому читанні, передає російське інформагентство РБК.

"У нас, як і раніше, функціонуватимуть і криптобіржі іноземні, і обмінники, і з'являється можливість збудувати свою національну інфраструктуру. Також ми скасовуємо пропозицію заборонити майнінг для фізичних осіб... Насамперед ми розглядаємо криптовалюти як інструмент обходу санкцій та точку високотехнологічного експорту", ​​- розповів співавтор обох законів, заступник голови комітету Держдуми з інформполітики Антон Горєлкін.

Перший із ухвалених законів передбачає легалізацію майнінгу криптовалют . Для цього у російському законодавстві буде закріплено поняття "майнінг", "майнінг-пул", "організація обігу цифрової валюти", визначено права та обов'язки учасників ринку видобутку криптовалюти.

Займатися майнінгом зможуть лише включені до спеціального реєстру російські юристи та ІП. Фізособи, як і раніше, зможуть займатися майнінгом, якщо не перевищуватимуть ліміт енергоспоживання, встановлений урядом.

При цьому із закону прибрали норму про заборону торгівлі криптовалютами, що загрожувало фактичним припиненням роботи російських криптобірж та обмінників.

Другий із ухвалених законів дозволяє з 1 вересня проводити зовнішньоторговельні розрахунки та біржові торги криптовалютою у рамках експериментальних правових режимів.

Як повідомлялося, центробанк РФ планує провести перші міжнародні розрахунки у криптовалюті до кінця року, заявила раніше його голова Ельвіра Набіулліна.

Нагадаємо, у березні російський диктатор Путін вже підписав базовий закон, який дозволяє використовувати криптоактиви для зовнішньоторговельних розрахунків.

За даними Boomberg, російські сировинні компанії вже почали використовувати криптовалюту для торгівлі з Китаєм. Так, щонайменше два великі виробники металів, що не перебувають під санкціями, перейшли в платежах на стейблкоіни, прив'язані до долара США (USDT).

Росія входить до трійки країн за обсягами майнінгу

У 2022 році російський центробанк запропонував повністю заборонити використання та майнінг криптовалют у Росії через потенційну небезпеку для фінансової системи в умовах санкцій. Однак проти цього виступив російський президент Путін, підтримавши пропозицію уряду РФ запровадити оподаткування та регулювання майнінгу криптовалют, повідомляв Bloomberg.

За підсумками 2022 року Росія входила до трійки найбільших країн за обсягами обчислювальних потужностей, задіяних у майнінгу криптовалют. Тоді загальні потужності найбільших російських майнінгових компаній перевищили 500 МВт, за їх власними оцінками. Майнери в Росії в 2022 видобули криптовалюти приблизно на 50-60 мільярдів рублів, заявляв директор Skolkovo Fintech Hub Павло Новіков у травні 2023 року.

У 2023 році Росія вийшла на друге місце у світі за цим показником. За оцінками російської майнінгової компанії BitRiver, з січня по грудень 2023 обсяг потужностей, що використовуються в майнінгу, зріс до 1700 МВт.