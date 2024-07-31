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Литва поскаржилась ЄС на рішення Угорщини спростити в’їзд росіянам і білорусам
22:55 30.07.2024 |
Литва подала Європейській комісії прохання проаналізувати рішення Угорщини спростити процедуру в'їзду для громадян Росії та Білорусі, стверджуючи, що цей крок загрожує безпеці Європейського Союзу.
Про це в коментарі порталу BNS заявив литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє "Європейська правда".
Ландсбергіс заявив, що Литва "неприємно здивована" повідомленнями про спрощення в'їзду в Білорусь для громадян Росії та Білорусі. Це "дозволить їм вільно в'їжджати і пересуватися в межах Шенгенської зони", додав він.
"За оцінкою Литви, цей крок Угорщини створює дуже серйозні загрози для безпеки Шенгенської зони і багатьох європейських країн, і тому на нього необхідно відреагувати на рівні ЄС", - підкреслив голова литовського МЗС.
Ландсбергіс оголосив, що Литва звернулася до Єврокомісії з проханням провести аналіз рішення Угорщини "з погляду цілісності Шенгенської зони і запобігання загрозам для неї".
у липні Угорщина опублікувала деталі нової системи прискореного оформлення віз для громадян восьми країн, включаючи Росію і Білорусь, які зможуть в'їжджати до Угорщини без безпекових перевірок або інших обмежень.
Будапешт заявив, що багато з них будуватимуть атомну електростанцію з використанням російських технологій.
Лідер найбільшої європейської партії вже закликав обговорити це рішення Угорщини на саміті ЄС, наголошуючи, що це створює значні безпекові загрози для країн Євросоюзу.
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