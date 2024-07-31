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АНАЛІТИКА

Лукашенко помилував засудженого до смерті громадянина ФРН

 

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко помилував громадянина Німеччини Ріко К. (Rico K.), якого засудили до смертної кари.

Як повідомила пресслужба Лукашенка у вівторок, 30 липня, для ухвалення рішення він "запросив на розмову людей, занурених у процес у справі" Ріко К.

Раніше близький до адміністрації Лукашенка Telegram-канал "Пул первого" повідомив, що громадянин ФРН звернувся до правителя Білорусі з проханням про помилування. Інших підтверджень цієї інформації не було.

Справа Ріко К.

Смертний вирок Ріко К. у Білорусі ухвалили 24 червня, але відомо про це стало майже через місяць. Міністерство закордонних справ Німеччини 19 липня підтвердило DW, що суд у Мінську засудив громадянина ФРН до смертної кари. За даними правозахисного центру "Вясна", його обвинуватили за шістьма статтями Кримінального кодексу Білорусі, зокрема в тероризмі та приготуванні до найманства.

Державний телеканал "Білорусь 1" показав передачу під назвою "Сповідь німецького терориста", учасником якої став Ріко К. Він розповів про своє бажання "стати в нагоді" Україні, про те, як почав надсилати заявки до українських добровольчих формувань, а потім за вказівкою "куратора" вилетів до Мінська і привіз рюкзак на станцію "Озерище", де пізніше стався вибух, унаслідок якого ніхто не постраждав. Як вказують експерти, невідомо, чи чинили на громадянина Німеччини тиск, щоб він дав згоду на це "інтерв'ю" або щоб сказав на відеокамеру те, що від нього вимагали. Багато колишніх ув'язнених білоруських в'язниць заявляли, що їх катували.

Відповідно до білоруського законодавства, помилування засуджених здійснюється заміною смертної кари довічним позбавленням волі, а також звільненням повністю або частково від відбування як основного, так і додаткового покарання, заміною покарання або його невідбутої частини м'якшим покаранням, звільненням від покарання умовно або зняттям судимості.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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