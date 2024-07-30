Фінансові новини
- |
- 30.07.24
- |
- 21:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сійярто припустив, що це ЄС попросив Україну зупинити транзит роснафти
17:57 30.07.2024 |
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто укотре висловив своє невдоволення відсутністю реакції Європейської комісії на те, що Україна заборонила транзит нафти російського "Лукойлу" своєю територією.
Своє обурення він вилив у Facebook, повідомляє "Європейська правда".
Голова угорського МЗС каже, що за понад тиждень після скарг Угорщини та Словаччини "Єврокомісія нічого не зробила", незважаючи на "загрозу енергетичній безпеці двох країн-членів ЄС" та на "кричуще порушення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС".
Він запропонував два пояснення. Перше полягає у "слабкості" Єврокомісії, яка нібито нездатна "відстоювати основоположні інтереси двох країн-членів".
Друге - "це Брюссель, а не Київ, придумав все це; це Єврокомісія, а не український уряд, хотіла шантажувати дві країни, які виступають за мир і відмовляються від передачі озброєнь".
"Європейська комісія і президент Урсула фон дер Ляєн особисто повинні негайно розповісти правду: чи просив Брюссель у Києва заборонити поставки нафти? І якщо ні, то чому Єврокомісія не вживає жодних заходів вже понад тиждень?" - підсумував Сійярто.
Нагадаємо, Київ нещодавно розпорядився припинити транзит нафтопродуктів компанії "Лукойл" через нафтопровід "Дружба".
Україна наполягає, що нафтопроводом тече така ж кількість нафти, як і раніше, завдяки іншим російським компаніям. Угорщина та Словаччина ж говорять, що рішення Києва ставить під загрозу їхню енергетичну безпеку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|WSJ: США забезпечать власною зброєю F-16, які отримає Україна
ТОП-НОВИНИ
|Мінфін попередив про ризик проблем з виплатами військовим без нових податків
|«Чесно скажу: ситуація критична». Мінфін готовий до компромісу з Радою щодо податків
|Politico: Позиція Угорщини і Словаччини щодо російської нафти викликає роздратування у ЄС
|Німеччина спільно з Данією передала Україні ще вісім танків Leopard 1A5
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Сійярто припустив, що це ЄС попросив Україну зупинити транзит роснафти
|Росія почала застосовувати проти України ракетний комплекс Bulsae-4 з КНДР
|МЗС: Україна відкрита до консультацій з ЄС щодо ситуації з нафтою «Лукойлу»
|WSJ: США забезпечать власною зброєю F-16, які отримає Україна
|WSJ: На Заході обговорюють розширення підготовки українських пілотів F-16
|В Ізраїлі закликали НАТО виключити Туреччину через погрози Ердогана
Бізнес
|Microsoft планує заблокувати доступ до ядра Windows після інциденту із CrowdStrike
|Microsoft почала тестувати новий спосіб доступу до Android-смартфону безпосередньо з Провідника Windows 11
|Cadillac презентував оновлений Escalade
|«Візуальне забруднення». У Швейцарії з'явився тренд на заборону рекламних щитів
|OpenAI тестує прототип ШІ-пошуковика SearchGPT, технологію інтегрують у ChatGPT
|Google посилює безпеку завантаження файлів у Chrome
|Хакери імітують сайт UKR.NET для викрадення поштових акаунтів - CERT-UA