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АНАЛІТИКА

Сійярто припустив, що це ЄС попросив Україну зупинити транзит роснафти

 

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто укотре висловив своє невдоволення відсутністю реакції Європейської комісії на те, що Україна заборонила транзит нафти російського "Лукойлу" своєю територією.

Своє обурення він вилив у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Голова угорського МЗС каже, що за понад тиждень після скарг Угорщини та Словаччини "Єврокомісія нічого не зробила", незважаючи на "загрозу енергетичній безпеці двох країн-членів ЄС" та на "кричуще порушення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС".

Він запропонував два пояснення. Перше полягає у "слабкості" Єврокомісії, яка нібито нездатна "відстоювати основоположні інтереси двох країн-членів".

Друге - "це Брюссель, а не Київ, придумав все це; це Єврокомісія, а не український уряд, хотіла шантажувати дві країни, які виступають за мир і відмовляються від передачі озброєнь".

"Європейська комісія і президент Урсула фон дер Ляєн особисто повинні негайно розповісти правду: чи просив Брюссель у Києва заборонити поставки нафти? І якщо ні, то чому Єврокомісія не вживає жодних заходів вже понад тиждень?" - підсумував Сійярто.

Нагадаємо, Київ нещодавно розпорядився припинити транзит нафтопродуктів компанії "Лукойл" через нафтопровід "Дружба".

Україна наполягає, що нафтопроводом тече така ж кількість нафти, як і раніше, завдяки іншим російським компаніям. Угорщина та Словаччина ж говорять, що рішення Києва ставить під загрозу їхню енергетичну безпеку.
 

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