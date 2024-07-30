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АНАЛІТИКА

Росія почала застосовувати проти України ракетний комплекс Bulsae-4 з КНДР

Росія почала застосовувати проти України ракетний комплекс Bulsae-4 з КНДР

 

Російські окупаційні війська почали застосовувати проти України північнокорейський далекобійний самохідний протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4.

Фото пускової установки опублікували у телеграм-каналі КУП (+18).

Комплекс виявила українська аеророзвідка на одному з напрямків, коли він перебував на відкритій місцевості.

Bulsae-4 може уражати цілі за межами прямої видимості на відстані понад 10 км. Оскільки точних даних про характеристики північнокорейської зброї майже немає, в окремих джерелах оцінюють дальність ураження цього комплексу в межах 10-25 кілометрів.

Росія почала застосовувати проти України ракетний комплекс Bulsae-4 з КНДР

 Самохідний ПТРК Bulsae-4 на озброєнні російської армії. Липень, 2024.

Така далекобійність дає можливість атакувати бронетехніку з безпечної відстані для самого комплексу.

Пускова установка Bulsae-4 складається з поворотного пакета з восьми контейнерів із ракетами, розміщених на шасі північнокорейського колісного бронетранспортера М-2010 з колісною формулою 6х6.

Керована ракета має великі стабілізатори і режим атаки на ціль згори, де у бронетехніки найтонша броня. Для наведення на ракеті використовується електрооптична головка у поєднанні з командним наведенням за оптоволоконним кабелем.

Завдяки цьому оператор комплексу здійснює ручне керування по відео. Під час польоту ракети він бачить усі складки рельєфу місцевості, всі об'єкти та може обійти перешкоди і уразити ціль за межами прямої видимості або навіть за укриттям.

Росія почала застосовувати проти України ракетний комплекс Bulsae-4 з КНДР

 

Постійний відеоконтакт дозволяє здійснювати перенацілювання в у разі виявлення більш пріоритетної цілі.

Також це дозволяє досягати високої точності ураження на максимальній дальності з першого пострілу.
За матеріалами: Мілітарний
Ключові теги: КНДР, Росія
 

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