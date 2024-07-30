Казахстан передав США одне з найбільших родовищ рідкісноземельних металів

Казахстанська компанія Казгеологія та американська Сove Capital створили спільне підприємство (СП), яке займатиметься пошуком рідкісноземельних елементів (REEs) у Казахстані. Про це повідомив казахстанський державний фонд національного добробуту "Самрук-Казина".

Згідно з підписаними документами компанії Казгеологія належатиме 25%, Cove Kaz Capital Group - 75% підприємства.

Рідкісноземельні елементи відіграють ключову роль у виробництві високотехнологічних виробів - електромобілів, вітрогенераторів, смартфонів, військової техніки, лазерів, магнітів, портативної електроніки, мікрофонів і динаміків.

Рідкоземельні елементи входять до списку критичної сировини, яка не видобувається в Європі.

Казахстансько-американське СП проводитиме геологорозвідку на ділянці Акбулак у Костанайській області.

До постановки запасів на баланс проєкт фінансуватиме американська сторона, потім фінансування розподілиться пропорційно часткам участі в СП.

"На ділянці є безліч рідкісноземельних металів, в першу чергу чотири елементи, що використовуються у виробництві постійних магнітів: неодим, празеодим, диспрозій і тербій", - сказав керуючий партнер та засновник Сove Capital Піні Альтхаус в інтерв'ю казахстанському виданню "Курсив".

Родовище також має значні запаси ітрію, попит та пропозицію на який ще належить повністю оцінити.

Проєкт перебуває на ранніх стадіях реалізації, попередні техніко-економічні обґрунтування вказують на наявність 380 000 тонн рідкісноземельних металів.

"Потрібно кілька років, щоб розробити ресурс, переконатися, що метали можуть бути оброблені, і перевірити наші запаси, перш ніж ми почнемо розглядати сценарії видобутку та рентабельність", - пояснив керуючий партнер Cove Capital.

Крім того, Cove Capital веде переговори з урядом Казахстану про будівництво заводу з перероблення рідкісноземельних металів, капіталовкладення в який можуть становити $500 млн. Цей об'єкт може стати промисловим хабом та альтернативою експорту цих металів до Китаю.

Довідка

Сove Kaz Capital Group входить до міжнародної інвестиційної групи Cove Capital, яка з 2015 року інвестує у гірничовидобувні проєкти від стадії геологорозвідки до етапу будівництва. Офіси Cove Capital розташовані у США та Австралії.

Cove Capital володіє 11 концесіями на розробку критично важливих матеріалів, таких як літій, берилій, тантал, родій, цезій, рубідій та олово, у Східному Казахстані. Представлена ​​своєю дочірньою компанією KAZ Critical Minerals, Cove Capital спирається на дані геологічних досліджень радянських часів, уточнені за допомогою сучасних технологій та методів дослідження.