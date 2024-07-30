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Китай запустив секретний космічний корабель для «війни» з ворожими супутниками
14:28 30.07.2024 |
Кілька експертів вважають, що таємничий китайський багаторазовий космічний корабель Shenlong може приховувати загрозу.
Деякі з останніх маневрів космічного безпілотного літака Shenlong свідчать про його можливе протисупутникове застосування. Швидше за все, корабель може використовуватися для маніпулювання супутниками або їх повернення. У червні, під час своєї третьої місії, цей корабель випустив об'єкт, який віддалився на кілька кілометрів, а потім повернувся на відстань кількох сотень метрів.
«Очевидно, що він має військове застосування, включаючи, наприклад, уважний огляд об'єктів противника або виведення їх з ладу. Але він також має невійськове застосування. Отримання досвіду з таким типом захоплення та випуску добре, якщо ви хочете, наприклад, ... заправити свої власні супутники», - каже Марко Лангбрук, викладач оптичної космічної ситуаційної обізнаності в Делфтському технологічному університеті в Нідерландах.
Власний секретний космічний корабель США, X-37B, виготовлений компанією Boeing, наразі здійснив сім запусків і також проводив подібні експерименти. За словами Вікторії Самсон, головного директора з космічної безпеки вашингтонського аналітичного центру Secure World Foundation, цієї подібності не можна не помітити, проте вона дуже обережна у висновках.
«Чесно кажучи, я не думаю, що те й інше має велику військову користь. Я припускаю, що обидва демонструють технології».
Однак американські військові пильно стежать за Shenlong.
«Ми припускаємо, що будь-яка космічна діяльність, яку здійснює Китай, має подвійне використання у сфері безпеки. Ми завжди зацікавлені в тому, щоб зрозуміти, що це може бути за подвійне використання, і намагаємося переконатися, що ми добре це знаємо», - каже генерал Стівен Уайтінг, голова Космічного командування США.
Індійські чиновники на умовах анонімності повторили ці занепокоєння американців.
«Космічний корабель, про який йде мова, безперечно викликає тривогу. Такі речі завжди можуть мати подвійну мету».
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