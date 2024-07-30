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Економіка Угорщини падає через китайські заводи в країні та високі податки
14:15 30.07.2024 |
ВВП Угорщини скоротився на 0,2% у другому кварталі, проти першого кварталу. У річному вираженні зростання економіки сповільнилося до 1,5%, що значно нижче за прогноз на другий квартал у 2,3%, повідомляє агентство Bloomberg.
Сповільнення економіки пов'язане з падінням попиту на товари китайських заводів, розташованих в Угорщині. Економіка Угорщини почала сильно залежати від попиту на акумулятори для електромобілів, які виробляються на цих заводах, зазначає агентство.
Міністр економіки Угорщини Мартон Надь у своїй заяві після публікації даних підтвердив, що слабкі показники економіки пов'язані з проблемами експорту промислової продукції до Західної Європи, головним чином до Німеччини.
Явні ознаки слабкості угорської економіки з'явилися після того, як уряд на початку липня запровадив нові податки та продовжив тимчасові, щоб покрити дефіцит бюджету, який досяг свого річного цільового показника вже у першому кварталі.
Європейський союз скоротив доступ Угорщини до деяких фондів через корупцію та проблеми з верховенством закону, нагадують в агентстві.
Щоб стимулювати економіку, Угорщина готує у бюджеті на 2025 рік програми підтримки малого бізнесу. Також угорський Центробанк має намір скорочувати облікову ставку, яка (як і ставка ЦБ Румунії) зараз найвища в ЄС - 6,75%.
За словами міністра економіки Надя, Угорщина планує досягти зростання ВВП у 4% у 2025 році.
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