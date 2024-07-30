Брюссель запросить пояснення від Будапешта, чи загрожує безпеці ЄС рішення про спрощення в'їзду для громадян РФ і Білорусі

Європейська комісія має намір звернутися до влади Угорщини з метою з'ясувати, чи загрожує безпеці Європейського Союзу рішення Будапешта спростити умови в'їзду для громадян Росії та Білорусі з метою роботи, повідомила представниця Європейської комісії Анітта Гіппер (Anitta Hipper),

"Комісія зв'яжеться з угорською владою з цього питання, зокрема, щоб уточнити сферу дії цієї схеми і чи підпадає вона під дію правил ЄС. Як ви добре знаєте, Росія являє собою загрозу безпеці ЄС... Отже, всі інструменти на рівні Союзу, на рівні держав-членів мають гаратнувати безпеку Союзу, а також брати до уваги безпеку Шенгенської зони загалом", - пояснила вона на брифінгу у вівторок у Брюсселі, відповідаючи на запитання журналістів.

Окрім того, за словами Гіппер, Угорщина зобов'язана постійно перевіряти дотримання всіх умов в'їзду, передбачених статтею 6 Шенгенського прикордонного кодексу, застосовних до громадян третіх країн. "Сюди входить не тільки наявність візи або чинної посвідки на проживання, а й відсутність сповіщення в інформаційній системі Шенген про цілі відмови у в'їзді", - деталізувала представниця Єврокомісії.

Раніше низка ЗМІ повідомила про те, що Угорщина спрощує умови в'їзду для росіян і білорусів: після візиту прем'єр-міністра Віктора Орбана до Москви Будапешт зарахував громадян РФ і Білорусі до програми так званої національної карти, у межах якої охочі працювати в Угорщині отримають можливість перебування терміном на два роки з опцією можливого продовження.