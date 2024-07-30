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ЄНП: Візові послаблення Угорщини - двері для шпигунів з РФ
14:06 30.07.2024 |
Нещодавнє рішення Угорщини послабити візові обмеження для росіян - це відкриті двері для шпигунів, і лідери ЄС повинні вжити термінових контрзаходів, йдеться у заяві Європейської народної партії, яка є найбільшою в блоці, пише Financial Times у вівторок, 30 липня.
Як пише очільник політсили Манфред Вебер (Manfred Weberу) листі до президента Європейської ради Шарля Мішеля, цей крок дозволить неперевіреним росіянам безперешкодно подорожувати більшою частиною ЄС і викликає "серйозні занепокоєння щодо національної безпеки".
У липні Угорщина запровадила процедуру швидкого отримання віз для громадян восьми країн, серед яких - Росія та Білорусь. Вони зможуть в'їжджати в Угорщину без перевірок безпеки чи інших обмежень. Такий крок обґрунтували очікуваним напливом громадян РФ в країну для будівництва атомної електростанції за російськими технологіями.
В ЄНП закликають лідерів ЄС "вжити найжорсткіших заходів"
Проте, на думку Вебера, необхідність послаблення правил "під питання", натомість вона може "створити серйозні лазівки для шпигунської діяльності та потенційно дозволити великій кількості росіян в'їжджати до Угорщини з мінімальним наглядом, створюючи серйозний ризик для національної безпеки".
"Ця політика також може полегшити росіянам пересування Шенгенської зоною, обходячи обмеження, яких вимагає законодавство ЄС", - наголошує Вебер. Глава ЄНП закликав лідерів ЄС "вжити найжорсткіших заходів для негайного захисту цілісності Шенгенської зони, обмежити безпековий ризик, який уже виник, і запобігти тому, щоб держави-члени ухвалювали подібні ініціативи в майбутньому".
В пресслужбі Євроради відмовилися коментувати виданню зміст листа до його отримання. Речник угорського уряду на час публікації статті також не відповів на запит про коментар.
До 2021 року правоцентристська партія прем'єра Угорщини Віктора Орбана входила до фракції Європейської народної партії у Європарламенті. Після виходу угорська політсила об'єдналася з французькою партією "Національне об'єднання" на чолі з Марін Ле Пен та іншими ультраправими партіями в Європарламенті.
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