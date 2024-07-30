SpaceX веде переговори про посадку і відновлення ракети Starship біля узбережжя Австралії

SpaceX веде переговори з офіційними особами США та Австралії щодо посадки та відновлення однієї зі своїх ракет Starship біля узбережжя Австралії, що може стати першим кроком до розширення присутності компанії Елона Маска в регіоні, оскільки дві країни зміцнюють зв'язки у сфері безпеки, за словами трьох осіб, знайомих із планами, повідомив у понеділок Reuters.

Відтоді як у червні ракета Starship вперше здійснила контрольоване падіння в Індійський океан, SpaceX прагне розширити свою випробувальну кампанію. Успішні посадки і відновлення розгінних блоків - важливі елементи якнайшвидшої розробки гігантської багаторазової ракети, призначеної для виведення супутників на орбіту і висадки астронавтів на Місяць.

Планується запустити космічний корабель із майданчика SpaceX у Техасі, посадити його в море біля узбережжя Австралії та повернути на австралійську територію. За словами джерел, які говорили на умовах анонімності, отримання такого дозволу вимагатиме ослаблення американського експортного контролю над складними космічними технологіями, що направляються в Австралію.

Адміністрація президента Джо Байдена вже намагалася послабити подібні обмеження в рамках альянсу безпеки AUKUS, об'єднання США, Австралії та Великої Британії, спрямованого на протидію Китаю.

SpaceX, Космічні сили США та Австралійське космічне агентство не відразу відповіли на прохання про коментар.

Ідеальним варіантом буде буксирування космічного корабля після його посадки в океан або на баржу в найближчий порт на західному або північному узбережжі Австралії, хоча конкретніші плани і місце розташування ще обговорюються, повідомили джерела.

Ці розмови підкреслюють рішучість США допомогти Австралії у зміцненні її збройних сил як стримувального фактора для дедалі наполегливішого Китаю в регіоні.

За словами джерел, пропоновані випробувальні посадки, ймовірно, стануть першим етапом масштабнішої майбутньої австралійської присутності SpaceX, яка може включати запуск з об'єкта на континенті або посадку ракети-носія Starship на землю, а не в океан, хоча обговорення цих можливостей перебуває на ранній стадії.

Під час розроблення своєї частково багаторазової ракети Falcon 9 близько десяти років тому SpaceX також здійснювала тестові посадки в океані, а потім намагалася приземлитися на суші і на баржах у морі. Зараз Falcon 9 - робоча конячка SpaceX, і її перший ступінь здійснив сотні звичайних посадок із космосу.