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АНАЛІТИКА

Швейцарія не пускає до себе деякі потяги Deutsche Bahn через непунктуальність

 

Майже кожен десятий міжміський експрес-потяг німецького залізничного оператора Deutsche Bahn, що прямує до Швейцарії, не пропустили через кордон через запізнення.

Про це свідчать дані Федерального міністерства транспорту Німеччини, які цитує Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

У першому кварталі 2024 року на маршруті з Мюнхена до Цюріха 60 з 545 поїздок у першому кварталі, тобто 11%, Deutsche Bahn довелося перервати достроково. За весь 2022 рік цей показник становив лише 1,2%, а в 2023 році - 2,1%.

Якщо раніше головними причинами затримки були шторми та аварії, в першому кварталі 2024 року, за даними німецького Міністерства транспорту, у 75% випадків до Швейцарії потяги не пускали через проблеми з інфраструктурою.

На іншому експрес-маршруті Deutsche Bahn, з Фрайбурга до Базеля, частка поїздів, яким доводилося зупинятися на прикордонній станції Баден-Баденхоф, у першому кварталі 2024 року зросла до 12,4%. Головною причиною затримки в цьому випадку стали страйки залізничників.

На відміну від поїздів Deutsche Bahn, поїзди Swiss Railways мають дуже високий рівень пунктуальності. Щоб затримки німецьких поїздів не впливали на швейцарську мережу, поїзди, які значно запізнюються, постійно зупиняються на кордоні і змушені розвертатися назад.

"Інші країни відверто бояться ризику запровадження непунктуальності з боку Німеччини", - прокоментував депутат Бундестагу від "Зелених" Матіас Гастель, на чий запит федеральний уряд і надав інформацію про затримки потягів.

Справи у Deutsche Bahn в останні дні йдуть кепсько: компанія нещодавно повідомила про чистий збиток у розмірі 1,2 мільярда євро у першій половині 2024 року та оголосила про скорочення тисяч робочих місць.

Перед тим перевізник завчасно визнав, що не досягне встановленого на цей рік цільового показника вчасного прибуття потягів.
 

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