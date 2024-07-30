Міністерство юстиції США вимагає заборонити TikTok через загрозу нацбезпеці

Міністерство юстиції США просить федеральний суд відхилити спробу TikTok уникнути закону, що вимагає його продажу або заборони через загрозу національній безпеці. Офіціали стверджують, що TikTok збирає інформацію про погляди користувачів на такі теми, як аборти, контроль над зброєю та релігія.

За поданими документами, інструмент пошуку в системі Lark дозволяє працівникам ByteDance і TikTok збирати дані користувачів на основі їхніх висловлювань. Мін'юст також заявляє, що TikTok може використовуватися для маніпуляції контентом і зберігання конфіденційної інформації на серверах у Китаї.

TikTok відкидає ці звинувачення, називаючи їх безпідставними, і вважає спроби заборонити додаток "неконституційними". Представники компанії наголошують, що Конституція захищає їхню позицію. Закон, підписаний президентом Байденом у квітні, вимагає від китайської материнської компанії ByteDance продати TikTok, інакше додаток буде заборонений у США.