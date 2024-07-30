Фінансові новини
- |
- 30.07.24
- |
- 14:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рахункова палата підтвердила перевиконання доходів держбюджету за І півріччя на 18,8%
09:22 30.07.2024 |
Доходи загального фонду держбюджету України за перше півріччя 2024 року перевиконані на 18,8%, а видатків проведено на 11% менше запланованого.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці голова Рахункової палати Ольга Піщанська за даними Держказначейства.
Вона зазначила, що відомство зараз готує висновки про результати аналізу виконання закону про державний бюджет на 2024 рік у першому півріччі. Остаточний документ буде ухвалено наприкінці серпня.
"Доходи загального фонду держбюджету за перше півріччя 2024 року перевиконано на 18,8%. Загалом - 913,4 млрд грн. Видатків загального фонду держбюджету у першому півріччі 2024 року здійснено на 11% менше плану - 1 трлн 544,6 млрд грн", - йдеться у повідомленні.
З цих видатків найбільшими були:
Міністерству оборони - 669,8 млрд грн, Міністерству соціальної політики - 221,4 млрд грн, Міністерству внутрішніх справ - 180,2 млрд грн.
Що ж до державного боргу, то у січні - червні він збільшився на 13% - до 5,9 трлн грн.
Витрати на погашення та обслуговування держборгу становили 392 млрд грн, або 22% всіх витрат загального фонду (це з урахуванням чинної до серпня відстрочки виплат за єврооблігаціями).
Як повідомлялось, за даними Рахункової палати, план доходів загального фонду бюджету на перший квартал 2024 року було перевиконано на 86 млрд грн, або 22%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Чесно скажу: ситуація критична». Мінфін готовий до компромісу з Радою щодо податків
|Politico: Позиція Угорщини і Словаччини щодо російської нафти викликає роздратування у ЄС
|Німеччина спільно з Данією передала Україні ще вісім танків Leopard 1A5
|Снаряди для HIMARS, ракети і не лише. США оголосили два пакети допомоги Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|МЗС: Ми будемо раді прийняти міністра закордонних справ КНР в Україні
|Китай запустив секретний космічний корабель для «війни» з ворожими супутниками
|Економіка Угорщини падає через китайські заводи в країні та високі податки
|Брюссель запросить пояснення від Будапешта, чи загрожує безпеці ЄС рішення про спрощення в'їзду для громадян РФ і Білорусі
|ЄНП: Візові послаблення Угорщини - двері для шпигунів з РФ
|SpaceX веде переговори про посадку і відновлення ракети Starship біля узбережжя Австралії
Бізнес
|Microsoft почала тестувати новий спосіб доступу до Android-смартфону безпосередньо з Провідника Windows 11
|Cadillac презентував оновлений Escalade
|«Візуальне забруднення». У Швейцарії з'явився тренд на заборону рекламних щитів
|OpenAI тестує прототип ШІ-пошуковика SearchGPT, технологію інтегрують у ChatGPT
|Google посилює безпеку завантаження файлів у Chrome
|Хакери імітують сайт UKR.NET для викрадення поштових акаунтів - CERT-UA
|Google Диск додає автоматично створені субтитри до відео