Рахункова палата підтвердила перевиконання доходів держбюджету за І півріччя на 18,8%

Доходи загального фонду держбюджету України за перше півріччя 2024 року перевиконані на 18,8%, а видатків проведено на 11% менше запланованого.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці голова Рахункової палати Ольга Піщанська за даними Держказначейства.

Вона зазначила, що відомство зараз готує висновки про результати аналізу виконання закону про державний бюджет на 2024 рік у першому півріччі. Остаточний документ буде ухвалено наприкінці серпня.

"Доходи загального фонду держбюджету за перше півріччя 2024 року перевиконано на 18,8%. Загалом - 913,4 млрд грн. Видатків загального фонду держбюджету у першому півріччі 2024 року здійснено на 11% менше плану - 1 трлн 544,6 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

З цих видатків найбільшими були:

Міністерству оборони - 669,8 млрд грн, Міністерству соціальної політики - 221,4 млрд грн, Міністерству внутрішніх справ - 180,2 млрд грн.

Що ж до державного боргу, то у січні - червні він збільшився на 13% - до 5,9 трлн грн.

Витрати на погашення та обслуговування держборгу становили 392 млрд грн, або 22% всіх витрат загального фонду (це з урахуванням чинної до серпня відстрочки виплат за єврооблігаціями).

Як повідомлялось, за даними Рахункової палати, план доходів загального фонду бюджету на перший квартал 2024 року було перевиконано на 86 млрд грн, або 22%.

