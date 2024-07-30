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Венесуела після виборів відкликає дипломатів із семи країн
09:16 30.07.2024 |
Венесуела відкликає своїх дипломатів із семи латиноамериканських країн у зв'язку з їхньою незгодою з оголошеними результатами президентських виборів. Міністерство закордонних справ Венесуели в понеділок, 29 липня, відкинуло "інтервенціоністські дії та заяви" урядів Аргентини, Чилі, Коста-Рики, Перу, Панами, Уругваю і Домініканської Республіки, висловивши тим самим протест проти "втручання" цих урядів.
Раніше ці держави висловилися за повний перегляд результатів виборів у Венесуелі, переможцем у яких було оголошено чинного голову республіки Ніколаса Мадуро. Між тим, міністерство закордонних справ Перу оголосило про висилку венесуельських дипломатів, посилаючись на "серйозні і свавільні рішення, ухвалені сьогодні венесуельським режимом", повідомляє Reutersю За словами очільника МЗС Перу Хав'єра Гонсалеса-Олаоечеа, кілька країн регіону координують свої дії щодо спірного голосування "в одному чаті".
Як оголосила Національна виборча рада Венесуели, Мадуро набрав трохи більше, ніж 51 відсоток голосів, тоді як опозиційний кандидат Едмундо Гонсалес отримав 44 відсотки. Опозиція назвала оприлюднені результати сфальсифікованими і відмовилася визнавати їх. За даними незалежних екзитполів, на які посилається опозиція, Гонсалес отримав 73 відсотки голосів.
Опозиціонер Гонсалес: У нас є докази перемоги
"У нас у руках протокол, який свідчить про наш історичний, безумовний і математично незворотній тріумф", - заявив опозиційний кандидат Едмундо Гонсалес увечері 29 липня. Він також подякував міжнародній спільноті "за солідарність і підтримку в ці критичні моменти".
Запеклі протести: відомо про одного загиблого
Після оголошення офіційних результатів виборів у столиці Каракасі та інших містах Венесуели спалахнули масові протести. Зокрема, тисячі людей заполонили вулиці кількох мікрорайонів столиці, скандуючи "Свободу, свободу!" і "Цей уряд впаде!". Деякі з них зривали агітаційні плакати Мадуро з вуличних стовпів і спалювали їх, повідомляє AFP.
Протестувальники повалили щонайменше дві статуї експрезидента Уго Чавеса, який керував країною більше десяти років і обрав Мадуро своїм наступником.
Акції незгоди супроводжувалися жорсткими сутичками з поліцією. Зокрема у Каракасі правоохоронці застосовували сльозогінний газ і гумові кулі, а деякі учасники протестів у відповідь жбурляли каміння. За даними AFP, повідомлялося про протести навіть у дуже бідних районах Каракасу, які були бастіонами підтримки Мадуро та його соціалістичного уряду.
Крім того, місцеві ЗМІ повідомляють, що протестувальники в Каракасі зазнали обстрілу з боку групи людей у цивільному одязі. Ті, хто стріляв, могли бути членами так званих "Колектівос" - воєнізованих угруповань, що користуються підтримкою уряду Мадуро, зазначає агентство dpa.
За даними правозахисників, наразі відомо про щонайменше одного загиблого під час протестів. "Щонайменше одну людину вбито в Яракуї", - заявив очільник правозахисної організації Foro Penal Альфредо Ромеро. За його даними, ще 46 були затримані.
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