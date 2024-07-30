Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вибори президента Венесуели: опозиція заявила, що має докази фальсифікацій

 

У неділю, 28 липня, у Венесуелі відбулися вибори президента, але їхні результати називають спірними. Опозиція заявила, що має достатньо доказів шахрайства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Марія Коріна Мачадо, яка очолює кампанію проти президента Ніколаса Мадуро, у понеділок увечері повідомила прихильникам у передвиборчому штабі своєї партії, що опозиція має достатньо протоколів голосування, щоб довести, що вони виграли вибори.

Вчора вони мали доступ приблизно до 40% із них, тепер вони кажуть, що в них понад 70%. Цифри показують категоричний і незворотний тріумф: 6,2 млн голосів за опозиціонера Едмунда Гонсалеса порівняно з 2,8 млн за Мадуро.

Зазначимо, що тисячі венесуельців вийшли на вулиці Каракаса інших міст Венесуели, щоб висловити протест проти того, що вони називають шахрайською перемогою Мадуро. Гонгалес, який стояв поряд з Мачадо в столиці країни, сказав, що хоч він і розуміє обурення людей, але потрібен спокій. За його словами, волю народу, виражену у недільному голосуванні, буде дотримано.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0478
  0,0502
 0,12
EUR
 1
 44,4055
  0,2269
 0,51

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7480  0,12 0,30 41,3628  0,11 0,27
EUR 44,1720  0,18 0,41 44,9488  0,22 0,48

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0250  0,04 0,10 41,0500  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес