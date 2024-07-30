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Вибори президента Венесуели: опозиція заявила, що має докази фальсифікацій
08:46 30.07.2024 |
У неділю, 28 липня, у Венесуелі відбулися вибори президента, але їхні результати називають спірними. Опозиція заявила, що має достатньо доказів шахрайства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Марія Коріна Мачадо, яка очолює кампанію проти президента Ніколаса Мадуро, у понеділок увечері повідомила прихильникам у передвиборчому штабі своєї партії, що опозиція має достатньо протоколів голосування, щоб довести, що вони виграли вибори.
Вчора вони мали доступ приблизно до 40% із них, тепер вони кажуть, що в них понад 70%. Цифри показують категоричний і незворотний тріумф: 6,2 млн голосів за опозиціонера Едмунда Гонсалеса порівняно з 2,8 млн за Мадуро.
Зазначимо, що тисячі венесуельців вийшли на вулиці Каракаса інших міст Венесуели, щоб висловити протест проти того, що вони називають шахрайською перемогою Мадуро. Гонгалес, який стояв поряд з Мачадо в столиці країни, сказав, що хоч він і розуміє обурення людей, але потрібен спокій. За його словами, волю народу, виражену у недільному голосуванні, буде дотримано.
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