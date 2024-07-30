Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Макрон застеріг нового президента Ірану від підтримки війни Росії проти України

 

Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок, 29 липня, провів телефонну розмову з новим президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, в якій зокрема згадав про війну Росії проти України.

Про це повідомили в Єлисейському палаці, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

У розмові з Пезешкіаном лідер Франції закликав того не підтримувати "загарбницьку війну" Росії проти України.

Він також сказав іранському президенту про необхідність "зробити все, щоб уникнути військової ескалації" між Ізраїлем і Ліваном після ракетного удару по Голанських висотах, і закликав Іран "припинити підтримку дестабілізуючих суб'єктів" на Близькому Сході.

Іран із 2022 року надає Росії бойові безпілотники "Шахед", які використовують для ударів по українській цивільній інфраструктурі. За даними західної розвідки, Тегеран також може передати Москві балістичні ракети - як це вже зробила Північна Корея.

Крім того, Іран і Росія спільно протидіють західним санкціям.

Новий іранський президент Масуд Пезешкіан, який вважається представником умовного "реформістського" крила, вступив на посаду 30 липня. Його попередник Ебрагім Раїсі загинув у аварії гелікоптера у травні.

Особа президента в іранській політичній системі не є визначальною. Повнота влади перебуває в руках верховного духовного лідера (аятоли).
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0478
  0,0502
 0,12
EUR
 1
 44,4055
  0,2269
 0,51

Курс обміну валют на вчора, 11:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8700  0,07 0,18 41,4728  0,10 0,24
EUR 44,3520  0,13 0,29 45,1644  0,13 0,28

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0650  0,05 0,13 41,0800  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес