Аналіз економічних індикаторів України та світу за період січень-травень 2024 року від Experts Club

У статті зібрано та проаналізовано основні макроекономічні індикатори України. У зв'язку з набранням чинності Законом України «Про захист інтересів суб'єктів господарювання в період дії воєнного стану або стану війни» Державна служба статистики України призупиняють публікацію статистичної інформації на період дії воєнного стану, а також упродовж трьох місяців з моменту його завершення. У статті проаналізовано відкриті дані від Держстату, Нацбанку, аналітичних центрів.

Кандидат економічних наук, засновник аналітичного центру Experts Club і директор з розвитку та комерції Інтерфакс-Україна Максим Уракін представив аналіз макроекономічних тенденцій в Україні та світі, що ґрунтується на офіційних даних Держстату України, НБУ, ООН, МВФ і Світового банку.

Макроекономічні показники України

За словами засновника центру Максима Уракіна, зростання валового внутрішнього продукту в травні 2024 року порівняно з травнем минулого року становило приблизно 3,7%.

«Цей показник є нижчим за квітневий і березневий рівень, які становили 4,3% і 4,6% відповідно, що зумовлено насамперед падінням генерації електроенергії. При цьому позитивне значення зміни ВВП пов'язане з експортом і попитом у будівельній галузі, а також пожвавленням у металургії та машинобудуванні», - зазначив Уракін.

Також, за словами Уракіна, сукупний державний борг України, після досягнення нового історичного максимуму у квітні, у травні зменшився на $0,53 млрд (0,3%), і становив $150,99 млрд. Інфляція в Україні в травні зросла до 0,6% порівняно з 0,2% у квітні в річному вимірі, що загалом відповідає цільовому діапазону НБУ.

Глобальна економіка

Максим Уракін навів дані прогнозу Світового банку (СБ), згідно з якими зростання світової економіки 2024 року прогнозується на рівні 2,6% (більш ранній прогноз припускав зростання на 2,4%), а у 2025-2026 роках - до 2,7%.

«У країнах з економікою, що розвивається, середньорічний темп зростання ВВП у 2024-2025 роках очікується на рівні 4%, що дещо нижче торішнього показника. Зростання в країнах із низькими доходами населення прискориться до 5% у 2024 році порівняно з 3,8% у 2023 році. Водночас у розвинених країнах прогнозується зростання економіки на 1,5% 2024 року і на 1,7% 2025 року», - наголосив експерт.

Він також додав, що перспективи зростання найбідніших країн світу залишаються неоднозначними.

«Вони стикаються з важким борговим тягарем, зменшенням торговельних можливостей та іншими факторами, які негативно впливають на їхні економіки. Цим країнам потрібно знайти способи стимулювання приватних інвестицій, зниження державного боргу, поліпшення освіти, охорони здоров'я та базової інфраструктури», - зазначає Уракін.

За словами засновника Experts Club, хоча ціни на продовольство та енергоносії знизилися в усіх регіонах світу, базова інфляція залишиться високою як у середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі.