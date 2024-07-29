У Британії перша успішна конфіскація за порушення санкцій: 750 000 фунтів Авена

Керуючий майном російського бізнесмена Петра Авена погодився на конфіскацію понад 750 000 фунтів стерлінгів (майже $1 млн), аби завершити майже дворічне розслідування британської поліції щодо ухилення від санкцій. Про це повідомляє Bloomberg.

Тисячі фунтів стерлінгів готівкою, знайдені в особняку Авена за межами Лондона, також були конфісковані відповідно до законодавства про доходи, отримані злочинним шляхом, заявила представниця Національного агентства з боротьби зі злочинністю (NCA) Аннабель Дарлоу.

"Перша успішна конфіскація NCA коштів у межах розслідування можливого ухилення від санкцій є важливою віхою, яка повинна стимулювати подальші дії щодо забезпечення дотримання санкцій", - заявив старший радник з адвокатської діяльності в Spotlight on Corruption Джеймс Болтон-Джонс.

NCA звинуватило Авена в тому, що він був "прокремлівським олігархом", який придбав свої багатства в останні дні радянського режиму, однак його адвокати відкинули це звинувачення.

Згідно з рішенням суду гроші, які зберігалися на банківських рахунках у HSBC Holdings Plc і Monzo Bank Ltd., були конфісковані після того, як дружина Авена та керуючий його майном визнали, що ці кошти "або були майном, яке підлягає конфіскації, або були призначені для використання в протиправних діях".

У самого Авена немає банківських рахунків у Великій Британії, але його підозрювали в тому, що він використовував рахунки своєї дружини та фірми з управління майном як особисту "скарбничку" для фінансування свого способу життя.

Розслідування було зосереджено на близько 3,7 млн фунтів стерлінгів, спрямованих до Великої Британії з австрійського трасту за кілька годин до запровадження європейських санкцій проти Авена.

Довідка

Петро Авен потрапив під санкції ЄС 28 лютого 2022 року, а 15 березня його додали до санкційного списку Великої Британії. Він був співвласником українського Сенс Банку до націоналізації.

Авен та його партнер з Альфа-груп та LetterOne Михайло Фрідман оскаржують санкції у судах Великої Британії та Євросоюзу.

У квітні їм вдалося виграти суд проти ЄС щодо зняття санкцій, які діяли з 28 лютого 2022 року до 15 березня 2023 року. Втім, бізнесмени залишилися під запровадженими пізніше додатковими санкціями. Із серпня 2023 року вони також перебувають під санкціями США.