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Байден закликав обмежити імунітет для експрезидентів США
17:21 29.07.2024 |
Президент США Джо Байден у понеділок, 29 липня, оголосив пропозиції реформи Верховного суду та поправок до Конституції, які, серед іншого, передбачають обмеження імунітету для колишніх лідерів держави.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Білого дому, пише "Європейська правда".
В адміністрації Байдена наголосили, що останні етичні скандали довкола Верховного суду порушують необхідність його реформування, аби "ніхто - ані президент, ані Верховний суд - не був над законом".
Там виклали три пропозиції, одна з яких передбачає внесення поправки до Конституції США про відсутність імунітету в колишнього президента "за злочини, скоєні під час перебування на посаді".
"Поправка під назвою "Ніхто не стоїть над законом" визначатиме, що Конституція не надає жодного імунітету від федерального кримінального обвинувачення, судового розгляду, засудження або покарання на підставі попереднього перебування на посаді президента", - йдеться в повідомленні.
Ще дві пропозиції стосуються обмеження строку повноважень суддів Верховного суду США 18 роками (нині такого обмеження немає) та створення зобов'язального механізму, за якого судді б дотримувались етичного кодексу (кодекс розробили минулого року, але санкцій за його порушення не передбачено).
Адміністрація Байдена висловила готовність до співпраці з Конгресом та американським народом для "запобігання зловживанню президентською владою, відновлення довіри до Верховного Суду і зміцнення гарантій демократії", зазначили в Білому домі.
Усі перелічені зміни неможливо затвердити без згоди Конгресу США, одну з палат якого контролює опозиційна Республіканська партія.
Їх опублікували після знакового рішення Верховного суду США на початку липня, який встановив, що експрезидент Дональд Трамп має певний рівень імунітету від кримінального переслідування у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.
Це рішення поставило під сумнів інші кримінальні обвинувачення проти Трампа і зазнало критики як таке, що знімає запобіжники від зловживання владою майбутніми президентами США.
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