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Вірменія домовляється про будівництво нового енергоблоку АЕС із Францією замість Росії
16:47 29.07.2024 |
Франція може збудувати новий енергоблок Вірменської атомної електростанції (ВАЕС) замість Росії.
Це питання обговорювалося під час візиту на станцію посла Франції у Вірменії Олів'є Декотіньї та представників французької компанії Framatom, яка є одним із найбільших світових виробників обладнання для атомних електростанцій, передає The Moscow Times.
Як повідомляється, керівництво ВАЕС висловило готовність співпрацювати з французькою стороною та вивчити пропозиції щодо реакторних технологій.
У червні 2023 року у Вірменії було створено міжвідомчу робочу групу з будівництва нового атомного енергоблоку. При цьому термін експлуатації діючих двох блоків ВАЕС продовжили до 2036 року та розпочали роботи з їхньої технічної модернізації.
Основним підрядником, який займається питаннями обслуговування ВАЕС, є російський "Росатом". Ядерне паливо на станцію також постачається з Росії. У листопаді 2022 року Вірменія підписала з "Росатомом" меморандум про будівництво нового енергоблоку ВАЕС в країні.
Вірменська АЕС - єдина в регіоні атомна електростанція, яка є одним із основних джерел електроенергії у країні. Станція складається з двох енергоблоків із реакторами типу ВВЕР-440. Встановлена теплова потужність одного блоку становить 1375 МВт, а електрична потужність - 440 МВт.
Влада Вірменії останнім часом обговорює варіант будівництва нової АЕС не за російськими, а за західними модульними технологіями.
Так, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявляв, що Єреван веде переговори щодо цього питання з Вашингтоном.
"Незабаром делегація Вірменії поїде в США, щоб на місці ознайомитися з можливостями модульних реакторів", - говорив Пашинян наприкінці травня.
До цього міністр територіального управління та інфраструктури Вірменії Гнел Саносян говорив, що Єреван планує розпочати будівництво нової АЕС у 2026-2027 роках. За його словами, у планах вірменської сторони розпочати експлуатацію об'єкта після припинення діяльності діючої станції у 2036 році.
Санкції проти російської атомної енергетики
Раніше повідомлялося, ш російська держкорпорація "Росатом", якій досі вдається уникати санкцій, збільшила виторг від своїх операцій за кордоном у 2023 році до рекордних $16 млрд.
Операції за кордоном принесли "Росатому" понад половину виторгу (майже 1,5 трлн рублів за поточним курсом). У 2022 році російський держконцерн "Росатом" збільшив виторг за кордоном на 20% - до $11 млрд.
При цьому Росія використовує "Росатом" для обходу санкцій - через нього їй вдається купувати електроніку та сировину для виробництва зброї, писало видання The Washington Post.
Нагадаємо, на початку лютого 2023 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження економічних санкцій щодо російської корпорації "Росатом" та 199 компаній, що входять у структуру цієї корпорації.
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